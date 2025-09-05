Más de 2.000 castellanos y leoneses opositan este sábado para acceder a la Guardia Civil Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un mismo día en 20 sedes repartidas por todo el país

E. N. Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

Un total de 27.614 personas, de las que 2.010 son de Castilla y León, opositan este sábado a una de las 3.118 plazas ofertadas este año para ser guardia civil. Las pruebas de conocimientos teóricos y psicotécnicos se celebran en un único día en 20 sedes repartidas por todo el país. En el caso de Castilla y León, los aspirantes de León y Zamora se examinarán en León; los de Ávila, Salamanca, Valladolid y Segovia lo harán en la capital abulense, mientras que los de Burgos, Palencia y Soria se tendrán que desplazar a Logroño.

Del total de aspirantes castellanos y leoneses, 672 son mujeres, el 33,42 por ciento. En cuanto al nivel de formación y a nivel nacional, destacan un total de 9.754 titulados universitarios, entre los que hay 980 con el título de máster y 15 con el de doctorado. Por rango de edad, la media está en 27 años.

Por provincias, León se sitúa a la cabeza con 542 aspirantes, seguida de Valladolid (300), Salamanca (289), Burgos (207) y Ávila (195). Soria, con 78, es la que menos opositores presenta, por detrás de Palencia (112), Segovia (132) y Zamora (173).

La fase de oposición se divide en cuatro pruebas: conocimientos (teóricos y psicotécnicos), físicas, entrevista personal y reconocimiento médico. Previamente a esta fase de oposición se ha llevado a cabo la de concurso, en la que se han evaluado los méritos que cada aspirante añade a los requisitos mínimos exigidos para poder participar en estas pruebas selectivas, que son: tener entre 18 y 40 años, nacionalidad española, carecer de antecedentes penales o contar como mínimo con el título de educación secundaria.

40 semanas de prácticas

La prueba practicada este sábado consiste en la realización de una serie de test sobre conocimientos teóricos generales, idiomas, ortografía, gramática y psicotécnicos.

Las personas opositoras que obtengan puntuación suficiente en esta prueba de conocimientos serán convocadas para las pruebas físicas: un circuito de coordinación y agilidad, una prueba de resistencia (carrera de dos kilómetros de distancia), una prueba de fuerza consistente en la realización de un número determinado de flexiones según el sexo y una prueba de natación de 50 metros.

Los que superen estas últimas pruebas serán sometidos a una entrevista personal para evaluar su idoneidad psíquica para el puesto de trabajo al que optan y finalmente un reconocimiento médico para valorar su estado de salud y aptitud física.

Los aspirantes que culminen este proceso de concurso-oposición se incorporarán a la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y al Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' de Valdemoro (Madrid), donde recibirán su formación profesional durante un curso académico que concluirá con 40 semanas de prácticas en unidades del Cuerpo. Superado esta fase de instrucción se convertirán en guardias civiles profesionales.