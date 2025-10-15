El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ensalada de escabeches creada por Raúl del Moral, de la Escuela Internacional de Cocina

Ensalada de escabeches creada por Raúl del Moral, de la Escuela Internacional de Cocina R. Ucero

Recetas de Valladolid

Ensalada de escabeches con tomate moruno y aceitunas, por el chef Raúl del Moral

Desde la Escuela Internacional de Cocina nos traen este plato fresco, rápido de hacer y que resulta delicioso

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:30

Comenta

Hoy, el chef y profesor de la Escuela Internacional de Cocina nos va preparar una receta que, aunque tiene un punto contemporáneo, bebe directamente de ... la tradición vallisoletana. El escabeche siempre ha sido una forma de conservar y dar sabor. Perdices, codornices o incluso truchas del río se cocinaban en vinagre, aceite y laurel, llenando las despensas y los olores de los hogares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

