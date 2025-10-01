El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vista en el juicio verbal de desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado (Burgos), el pasado julio. R. Ordóñez

Iceta solicita la ejecución del desahucio de las exmonjas de Belorado

El Juzgado suspende el 3 de octubre como fecha del lanzamiento por el recurso de las ocho cismáticas a la sentencia

Valladolid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:31

El comisario pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, Mario Iceta, solicitó este martes la ejecución provisional de la sentencia de desahucio del Monasterio burgalés de Belorado a través de una demanda presentada en el Juzgado de Primera instancia número 1 de Briviesca.

Dicho Juzgado, según recuerda la oficina del comisario pontificio en un comunicado remitido a Ical, fue el que emitió la sentencia por la que se condenó a las exmonjas a abandonar el monasterio, proponiendo como fecha de lanzamiento este próximo viernes, 3 de octubre.

Sin embargo, el Juzgado ha suspendido nuevamente la fecha del lanzamiento debido al recurso presentado por las ocho exmonjas contra la sentencia, motivo por el que la defensa de la oficina del comisario pontificio del Monasterio ha solicitado la ejecución provisional de la misma.

En el comunicado, la oficina dirigida por Iceta recuerda que la sentencia se emitió el pasado 31 de julio de 2025 y en ella se dictaba a las exmonjas que «desalojaran, dejaran libre, expedita y a disposición de la parte actora la referida finca, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciere voluntariamente».

Sin embargo, el recurso de las exmonjas ha pospuesto una vez más el lanzamiento, siendo la cuarta ocasión, según refiere la oficina del comisario pontificio, en que el desahucio de las exreligiosas se aplaza, tras los suspendidos el 23 de enero de 2025, el 10 de junio del mismo año y el 12 de septiembre.

