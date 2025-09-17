La estrella es el producto local

Cristina Márquez Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:34 Comenta Compartir

La segunda mesa redonda titulada 'Cocina con estrella y producto local', estuvo centrada en la fusión entre la alta gastronomía que se basa en el origen y la tradición, y los productos de proximidad como binomio de éxito. Este foro contó con Ricardo Temiño, chef del restaurante Ricardo Temiño; Miguel Cobo, chef de Cobo Estratos; el director general de IGP Morcilla de Burgos, Rafael González, y el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño.

Uno de los mensajes más repetidos fue que «no hay cocina de calidad sin producto de calidad», y que «la colaboración entre cocineros, productores, instituciones y medios de comunicación» es clave.

Miguel Cobo trasladó su sentir cuando habló de la impresionante gastronomía de Burgos, que comienza con una simple tapa, pero que, sin embargo, «nuestros productos, cocina, elaboraciones y trabajo, se reconoce muchas veces más fuera de la provincia que dentro, algo en lo que se debe trabajar para mejorar».

Ricardo Temiño puso el acento en la relación entre gastronomía y vino que calificó como compañeros «inseparables». Un dúo que, a su entender, se tiene que seguir potenciando para que «puedan unirse más». El chef desveló que las tendencias de los clientes en el consumo del vino han cambiado en los últimos años. «Antes llegabas a una mesa y te decían ponme tal vino, ahora es totalmente distinto, ya se abre el cliente a recomendaciones», reveló. Por su parte, el director General de la IGP Morcilla de Burgos, Rafael González resaltó el «muy alto» nivel en el que se sitúa la gastronomía local, vinculada también a la gran calidad de los productos de la tierra. «Burgos es cultura, turismo… Burgos es gastronomía, Burgos es morcilla… Estamos recibiendo visitantes desde fuera de la provincia que nos trasladan la belleza y cultura que hay aquí, pero también nos dicen lo bien que se come. En esa línea tenemos que seguir trabajando». Un guante que cogió el concejal de Turismo del Ayuntamiento burgalés, Carlos Niño, quien confirmó que el principal trabajo se centra en «dar valor a lo nuestro», algo que se está fomentando también con la llegada de los productos de la provincia a la capital. «Entre todos tenemos que conseguir esa imagen de marca que realmente tenemos, tenemos calidad, y tenemos que trabajarlo».