Calidad, diferenciación y sostenibilidad para que el sector del vino siga al alza

La primera de las dos mesas redondas programadas en el marco de la jornada 'Vino y Gastronomía, Motores de la Economía en Burgos' abordó el papel del vino como símbolo de identidad y como motor económico de las comarcas burgalesas. Bajo el título 'Una provincia donde se vive el vino', participaron Ramiro García, presidente de la Denominación de Origen Arlanza; Enrique Pascual, presidente de la Denominación de Origen Ribera del Duero; Diego González, mejor sumiller de España en 2019 y creador de Tiempos Líquidos; y Almudena Alberca, primera y única Master of Wine española.

Cada uno de los participantes aportó una perspectiva complementaria sobre el sector vitivinícola, coincidiendo en la necesidad de apostar por la calidad, la diferenciación y la sostenibilidad como ejes fundamentales para seguir creciendo.

Ramiro García defendió el potencial del Arlanza como «una joya todavía por descubrir», con vinos que reflejan el carácter de un territorio único.

Por su parte, Enrique Pascual repasó la evolución de la Ribera del Duero, desde sus inicios hasta convertirse en una de las denominaciones más reconocidas de España y del mundo. Así, destacó que «somos hijos de una tierra compleja y un clima severo, condiciones exclusivas que nos ofrece, a gran altitud, una uva de extraordinaria calidad y enorme valor. Suelo y clima de excepcionales características sobre el que arraigan unas cepas concebidas para ofrecer el mejor fruto».

Profesionales formados

Diego González, proclamado mejor sumiller de España en 2025, subrayó la importancia de la formación y la profesionalización en el sector, «formarse para trabajar en el sector vitivinícola no es un capricho; es una necesidad ligada al modo en que se produce, se vende y se disfruta el vino hoy en España y en los mercados internacionales. La viña exige conocimiento técnico para decidir qué plantar, cómo podar y cuándo vendimiar; la bodega requiere control de procesos y seguridad alimentaria; la comercialización y el enoturismo piden idiomas, comunicación y manejo de datos».

Por su parte, Almudena Alberca, única mujer en España con el título Master of Wine, puso el foco en las nuevas tendencias de consumo y en la necesidad de adaptarse sin perder la autenticidad: «El vino es cultura líquida, y cada copa guarda una historia que debemos saber contar bien, además es de suma importancia que todas las provincias se aúnen para lograr sinergias y sumar esfuerzos en tiempos delicados para el sector, solo así conseguiremos que los logros, propuestas e intenciones de mejora y desarrollo, no se diluyan».

El enfoque principal de todos los participantes está en la suma de sinergias para lograr objetivos de desarrollo, impulsar la información sobre el sector del vino al público más joven, a través de un consumo responsable y una información más detallada de todo lo que hay detrás de una copa de vino.

En este sentido, Diego González quiso animar al público más joven a descubrirlo, a probarlo, a encontrar el vino que más les agrade y así poder disfrutarlo como se merece en todas sus modalidades.

A modo de conclusión se puede afirmar que el vino va de la mano de la gastronomía y también del ocio, la tendencia que se aprecia en el panorama actual es el aumento de las personas que viajan, disfrutan de las ciudades y ubicaciones, comen y beben, y quieren hacerlo de la mejor manera y calidad posible.