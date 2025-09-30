El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de las monjas cismáticas de Belorado. BC
Burgos

Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia

La defensa de las exmonjas ha agotado el plazo para presentar el recurso sobre la sentencia que determinó que las bretoneras debían abandonar el convento beliforano

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:49

La jueza del Tribunal de Instancia de Briviesca ha acordado dejar sin efecto el lanzamiento de las exmonjas cismáticas de Belorado previsto para el 3 de octubre al haber sido recurrida la sentencia de fecha 31 de julio ante la Audiencia Provincial de Burgos.

Este aplazamiento estaba previsto dado que la defensa de las exreligiosas había indicado que iban a recurrir la sentencia en el plazo establecido. En palabras del abogado de las cismáticas, Florentino Aláez, el pasado mes de agosto, iban a recurrir en apelación en el plazo previsto. Tras la sentencia, emitida el 31 de julio, la defensa tenía un periodo de tiempo de 20 días naturales para presentar el recurso, según informa Burgos Conecta.

Dado que el mes de agosto es inhábil en la Justicia española, Aláez ha tenido casi dos meses para preparar el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Burgos. La defensa presentó a primeros de septiembre un primer recurso en la Audiencia Provincial como confirmaron fuentes cercanas a este organismo. La jueza de Briviesca ya había decidido que el lanzamiento fuera el 3 de octubre a las 10.00 horas.

A través del aquel escrito presentado en el órgano judicial se solicitaba «la paralización de ese lanzamiento a la espera de la presentación de otro recurso de apelación» sobre la sentencia propiamente dicha, circunstancia que se ha realizado en los últimos días. No cabe, en cualquier caso, el lanzamiento, ni una ejecución provisional de la sentencia, hasta que no se cumpla el plazo de 20 días naturales que se acaba de certificar.

Rápida sentencia

La sentencia dictada por la jueza de Briviesca en tiempo récord, apenas dos días después de la vista oral, estimó en su totalidad las pretensiones de la Oficina del Comisario Pontificio en la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre de 2024. La magistrada admitió que había lugar «al desahucio» y que las cismáticas deberían entregar la finca que ocupan.

Monjas mayores

Tras la sentencia de desahucio, las bretoneras emprendieron una salida, aparentemente improvisada, de Belorado hacia Orduña donde llevaron a las religiosas mayores, alguna con un alto grado de discapacidad, para «preservarlas» de los acontecimientos, como ellas mismas relataron en un video.

Si las cosas no han cambiado, esas monjas de mayor edad -verdaderas propietarias de Belorado- siguen en Orduña con tres cismáticas que las cuidan. Del resto, tres atienden el restaurante de carretera de Arriondas y otras dos custodian el recinto de Belorado.

Te puede interesar

