El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que se localiza a la joven desaparecida. El Norte

Localizan en buen estado a una joven que desapareció en Ávila tras una discusión familiar

La mujer, de 21 años, tomó un tren desde la localidad en la que reside hasta la capital abulense, donde fue localizada

E. N.

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:17

Comenta

Agentes de la Guardia Civil de Ávila han localizado en buen estado a una joven desaparecida en una localidad abulense a primera hora del lunes. Por la mañana, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila recibió una llamada en la que se informaba de la desaparición de una mujer de 21 años, persona vulnerable y de alto riesgo, que había abandonado su domicilio en municipio a las 07:00 horas, tras una leve discusión familiar, y no había regresado.

De manera inmediata, el instituto armado activó un dispositivo de búsqueda y localización compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), acompañados por un can especializado en la búsqueda de personas, cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Roca y el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Las labores de búsqueda se centraron en las inmediaciones del domicilio y en el núcleo urbano de la localidad. Paralelamente, la Central Operativa de Servicios coordinó la comunicación con centros y asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, así como con la Policía Nacional y la Policía Local de Ávila, con el fin de ampliar el radio de búsqueda y colaboración.

Finalmente, la joven fue localizada a las 12:48 horas de forma simultánea por especialistas del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de una asociación que proporciona apoyo a familias con hijos con discapacidad en la calle San Segundo de la capital abulense, en perfecto estado de salud.

La desaparecida había tomado un tren desde su localidad de residencia hasta Ávila. Tras ser localizada, la Guardia Civil procedió a su traslado al domicilio familiar sobre las 13:15 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  6. 6

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  7. 7 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  8. 8 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  9. 9 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía
  10. 10

    Un fallo deja sin calefacción a un centro cívico y obliga a estudiar y hacer yoga con abrigo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Localizan en buen estado a una joven que desapareció en Ávila tras una discusión familiar

Localizan en buen estado a una joven que desapareció en Ávila tras una discusión familiar