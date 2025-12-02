Localizan en buen estado a una joven que desapareció en Ávila tras una discusión familiar La mujer, de 21 años, tomó un tren desde la localidad en la que reside hasta la capital abulense, donde fue localizada

E. N. Martes, 2 de diciembre 2025, 11:17

Agentes de la Guardia Civil de Ávila han localizado en buen estado a una joven desaparecida en una localidad abulense a primera hora del lunes. Por la mañana, el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Ávila recibió una llamada en la que se informaba de la desaparición de una mujer de 21 años, persona vulnerable y de alto riesgo, que había abandonado su domicilio en municipio a las 07:00 horas, tras una leve discusión familiar, y no había regresado.

De manera inmediata, el instituto armado activó un dispositivo de búsqueda y localización compuesto por efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), acompañados por un can especializado en la búsqueda de personas, cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana, el Equipo Roca y el Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Las labores de búsqueda se centraron en las inmediaciones del domicilio y en el núcleo urbano de la localidad. Paralelamente, la Central Operativa de Servicios coordinó la comunicación con centros y asociaciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad, así como con la Policía Nacional y la Policía Local de Ávila, con el fin de ampliar el radio de búsqueda y colaboración.

Finalmente, la joven fue localizada a las 12:48 horas de forma simultánea por especialistas del Equipo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, con la colaboración de una asociación que proporciona apoyo a familias con hijos con discapacidad en la calle San Segundo de la capital abulense, en perfecto estado de salud.

La desaparecida había tomado un tren desde su localidad de residencia hasta Ávila. Tras ser localizada, la Guardia Civil procedió a su traslado al domicilio familiar sobre las 13:15 horas.