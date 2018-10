El Año Jubilar se despide con las bases sentadas para 2023 El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, cierra la Puerta Santa y clausura el I Año Jubilar Teresiano. / ICAL Ávila cierra la Puerta Santa coincidiendo con el fin del Jubileo, que completa un año desde la anterior festividad de Santa Teresa, patrona de la ciudad, el pasado 15 de octubre de 2017 PAULA VELASCO ÁVILA Domingo, 14 octubre 2018, 20:40

Con el cierre de la Puerta Santa en el convento y casa natal de Santa Teresa, este domingo día 14 de octubre, se ha puesto fin al Año Jubilar que comenzaba hace ahora un año, y por el que el Papa Francisco concedía el perdón de los pecados, es decir, el Jubileo, a todos los peregrinos que cumplieran una serie de pasos durante este tiempo, y a partir de ahora cada vez que la festividad de la Mística abulense caiga en domingo.

El año 2023, dentro de cinco años, será la fecha en la que habrá de nuevo un Año Jubilar, y hasta entonces el balance que se hace desde diferentes sectores de la ciudad es positivo. «Hemos conseguido sentar las bases» para futuros años jubilares, explica Héctor Palencia, responsable del área de Turismo en el Ayuntamiento de Ávila. Pero no solo eso, también las que serán «las futuras tradiciones de los años jubilares de las décadas siguientes», tales como la simbología de los actos de apertura y cierre de la Puerta Santa.

A pocos días de la finalización de este Año Jubilar, Palencia asegura que «hoy podemos estar rozando las cifras turísticas del V Centenario» de la Santa, celebrado en 2015, un evento que por otro lado «ha supuesto un hándicap para este Jubileo, ya que para su preparación contamos con mucha antelación, al contrario que para este Año Jubilar, que era un evento desconocido. Y además de tener que darlo a conocer, debíamos sentar las bases para el futuro», asegura.

Para Héctor ha sido un reto muy importante realizar una programación civil paralela a la religiosa, que finalmente se ha conseguido desarrollar «con eventos que antes no se habían traído a la ciudad, y potenciando los ya existentes». Es el caso, destaca, de la celebración del Sorteo del Niño, el día 6 de enero, en el Palacio de Congresos «Lienzo Norte», que fue todo «un impulso» para comenzar el año. Igualmente ha destacado actividades como el «Festival de Música Infantil», «Ávila, Corral de Comedias», la Feria «Dulce Tentación», con repostería de conventos, o la exposición de la Colección Bassat, «que fue otro hito». Otras novedades «vinieron para quedarse y deberían estar ya en el calendario anual, como las muestras gastronómicas de la Carne de Ávila o las Judías del Barco».

Pero si algo destaca Palencia por encima del resto es la visita del rey Felipe VI a la ciudad, hace apenas un mes, «como un peregrino más del Año Jubilar. Es un hecho que respaldaba tanto la labor que se había realizado en 2015, con el V Centenario, como este Jubileo. Es la más alta representación del Estado, y su participación, el apoyo de la Casa Real, es de agradecer».

Tampoco hay que olvidar el turismo de congresos, que se ha propulsado gracias a que Ávila contaba con este Jubileo. Ni «la proyección mediática del Año Jubilar» en las grandes cadenas de radio y televisión nacionales, «que ha conseguido llamar la atención sobre lo que se estaba haciendo en la ciudad».

A partir del día 16 de octubre «ya hay que trabajar para el siguiente Año Jubilar, que será en 2023, y una de las cosas que habrá que determinar será si lo haremos coincidir con un año natural o se celebrará de 15 de octubre a 15 de octubre», como ha ocurrido esta vez, explica Palencia.

Jubileo espiritual

Pero no hay que olvidar el significado original del Jubileo, vinculado a lo espiritual y religioso, ya que es «el perdón de los pecados, la indulgencia plenaria». En este sentido, el delegado en Ávila para el Año Jubilar, el padre Jorge Zazo, valora muy positivamente este periodo. Si bien «no se pueden ponderar los objetivos espirituales», la Diócesis de Ávila ha obtenido una «respuesta muy positiva de la carta pastoral» publicada por el obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, en la que introducía a la lectura del libro de «Las Moradas», de Santa Teresa.

Igualmente destaca la existencia de las cuatro rutas jubilares de la provincia de Ávila, cuyo recorrido es uno de los pasos para alcanzar el jubileo. Si bien algunas funcionan mejor que otras, estas «están bien pensadas», pero sí que ha destacado que «una de las perspectivas para el siguiente Año Jubilar es reforzar toda la infraestructura» para los peregrinos, para lo que sería necesaria la implicación de «instituciones y vecinos de los pueblos por donde discurren estas sendas».

Lo mismo ocurre con el voluntariado. Zazo asegura que no ha sido tan participativo como en el V Centenario, y sería de agradecer que aumentase en las localidades abulenses, «que el peregrino sepa a dónde se dirige, que haya alguien informado, con un mínimo de nociones sobre la vida de Santa Teresa para, en un momento dado, saciar la curiosidad del visitante».

Buenos datos turísticos

Como ya señalaba Héctor Palencia, responsable de Turismo en el consistorio, los datos turísticos de este año, que aún no se conocen, pueden rozar los del V Centenario, con más de cuatrocientas mil pernoctaciones. No obstante, Víctor Gómez, presidente de la Federación Abulense de Hostelería, señala que «quizá nos hemos acordado del Año Jubilar al principio y ahora, al final, pero no el resto del tiempo». Aunque los eventos de la programación han dejado un gran número de visitantes en la ciudad, «la influencia en los números por ser Año Jubilar ha sido relativa», y sí considera que se podrían fortalecer aspectos «como la creación de un menú del peregrino. No solo ayudaría al caminante, al contrario: si viene alguien que ignora que en Ávila existen rutas de peregrinaje, tanto teresianas como de Santiago, sería una forma de darlas a conocer y fomentar su tránsito», comenta.

En cualquier caso, afirma, «en la medida de lo posible nosotros colaboraremos y estaremos cuando nos llamen».