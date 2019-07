Juan Saborido: El problema de Ávila es que no llueven «inversiones» Sequía / Pixabay El presidente de la Confederación Abulense de Empresarios ha criticado que sea en Ávila donde la sequía deje problemas debido a la falta histórica de inversiones, cuando no llueve tampoco en el resto de la comunidad PAULA VELASCO Ávila Miércoles, 17 julio 2019, 18:10

El presidente de la Confederación Abulense de Empresarios, Juan Saborido, no ha querido posicionarse sobre la cancelación del Concurso Nacional de Saltos Ciudad de Ávila por parte del consistorio, ya que al igual que asegura que «se podrían haber visto otras alternativas», como el uso de cisternas o agua no potable, también afirma que «nosotros no vamos a discutir lo que un técnico diga», ya que son «más importantes las personas que la hípica». Aún así, asegura que «habrá pérdidas económicas que nos tocará sufrir a todos».

Lo que sí ha criticado es la situación que vive la ciudad debido, asegura, a la falta de inversiones históricas en la provincia. Una situación que le hace dar por hecho «que habrá cortes de agua», cuando llegue septiembre y octubre y siga sin llover. Falta de precipitaciones que se repite en las demás provincias de la comunidad, ha dicho, pero sin los problemas que conlleva, ya que el resto sí ha contado siempre con las «inversiones necesarias».

Ávila siempre ha sufrido «abandono político», un problema que debería estar resuelto desde hace «muchos años. Es penoso», ha afirmado, «e incluso tercermundista», que en el «siglo XXI, casi en el año 2020, Ávila pueda llegar a tener problemas de cortes de agua, lo que demuestra el abandono político y de inversiones desde hace años».