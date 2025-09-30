El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. Carlos Espeso

Detienen a un pedófilo en Vitoria tras la denuncia de una madre en Ávila

El investigado, que contactó con el menor de 13 años a través de la redes sociales consiguió que le mandase videos de contenido sexual

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:02

La madre de un menor de 13 años de la comarca del Valle del Tiétar en Ávila denunció a un varón tras detectar en el móvil de su hijo conversaciones con un desconocido. Esto facilitó que los agentes del Grupo de Personas de la Guardia Civil de Ávila, en colaboración con el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite), detuvieran en Vitoria a un hombre de 56 años como presunto autor de los delitos de corrupción de menores, quebrantamiento de condena y tenencia y difusión de pornografía infantil.

La investigación comenzó el pasado mes de abril, tras la denuncia presentada por la madre del menor, al detectar en el teléfono móvil de su hijo conversaciones con un desconocido. El investigado había contactado con él a través de redes sociales, ganándose su confianza y consiguiendo que éste le enviase vídeos de contenido sexual (sexting). Con la correspondiente autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se intervinieron diversos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles.

Se realizó un exhaustivo análisis de los dispositivos intervenidos, con el apoyo del Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Ávila, localizando más de 5.000 vídeos, de los cuales unos 2.500 contenían material pedófilo, así como 150.000 imágenes, de las que aproximadamente 4.000 fueron catalogadas como pornografía infantil.

Además, se detectaron conversaciones y comportamientos del investigado con otros posibles menores con fines sexuales (grooming), lo que ha abierto nuevas líneas de investigación que actualmente se encuentran en curso.

El hombre, conocedor de la actividad delictiva, había tomado medidas para evitar ser localizado por los agentes: no tenía domicilio conocido, móviles a su nombre ni cuentas bancarias. Finalmente, gracias a la investigación desarrollada por la Guardia Civil y la estrecha colaboración con otras instituciones, se consiguió localizar el domicilio, un hostal de la ciudad de Vitoria.

Los agentes montaron un dispositivo de vigilancia que permitió localizar al individuo cuando realizaba un trámite en la administración, lo que facilitó ubicar el domicilio donde se efectuó la detención y el posterior registro.

Por todo lo anterior la persona investigada fue puesta a disposición judicial en calidad de detenido junto con todo lo intervenido. Ya había sido condenado con anterioridad por hechos similares, encontrándose vigente una orden judicial que le prohibía expresamente mantener contacto con menores de edad

La Guardia Civil recuerda la importancia de la supervisión parental en el uso de Internet por parte de los menores, prestando especial atención a las redes sociales y contactos que mantienen. «Es fundamental que las familias expliquen a los menores los riesgos existentes en la red y les proporcionen herramientas para identificar posibles señales de peligro ante depredadores sexuales», trasladó la Benemérita.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al menos 18 afectados en Valladolid por el cierre por sorpresa de un concesionario de motos
  2. 2 Muere un hombre de 60 años tras caerle un pino en Pedrajas de San Esteban
  3. 3

    El fallecido al caerle un árbol en Pedrajas era un exagente forestal de 60 años
  4. 4 Viajes gratis en autobús en Castilla y León: consulta las 2.610 rutas de Buscyl disponibles desde este martes
  5. 5

    La vacuna contra la gripe en Castilla y León: fecha, grupos de riesgo y todo lo que debes saber
  6. 6

    La Guardia Civil asevera que el atropello mortal de tres camioneros en Tordesillas era «evitable»
  7. 7

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  8. 8

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  9. 9 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  10. 10

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detienen a un pedófilo en Vitoria tras la denuncia de una madre en Ávila

Detienen a un pedófilo en Vitoria tras la denuncia de una madre en Ávila