Zona cercana en la que ha sucedido el tiroteo. Ical
Ávila

Detienen a un hombre por participar en un tiroteo cerca del castillo de Arévalo

El incidente podría estar relacionado con otro tiroteo ocurrido en agosto en Ávila y en el que fue asesinada una persona

El Norte

Valladolid

Jueves, 16 de octubre 2025, 22:49

Comenta

Un varón de 48 años ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad abulense de Arévalo acusado de participar en un tiroteo en la zona cercana al Castillo, en el que no hubo que lamentar heridos.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Ávila se confirmó la existencia de estos altercados en los que no se registraron víctimas ni heridos y tras los cuales la Guardia Civil estableció un importante dispositivo de seguridad.

Como resultado del incidente, desde la Subdelegación se informa de la existencia de una denuncia que provocó la detención de un hombre de 48 años al que se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Aunque este extremo no ha sido confirmado, algunas fuentes apuntan a que este suceso podría tener alguna vinculación con el tiroteo ocurrido el pasado mes de agosto en la zona sur de la capital abulense, en el que falleció un hombre y otros tres resultados heridos de diversa consideración.

