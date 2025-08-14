El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia de Sacyl, en imagen de archivo. C. Espeso

Cuatro intoxicados por humo en un incendio de un edificio en El Barco de Ávila

Se produjo en una vivienda situada en la Avenida de Cervantes, frente a la Guardia Civil

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:52

Un incendio en una vivienda situada en la Avenida de Cervantes, frente a la Guardia Civil, en El Barco de Ávila, registrado hoy a las 16:01 horas, obligó a desalojar el edificio, según informó el 112, y a atender a cuatro personas por inhalación de humo.

El 112 informó a bomberos de Ávila y de Diputación de Salamanca, a Guardia Civil y a Sacyl que movilizó un equipo médico de la zona y una UVI móvil, tal y como informa Ical.

El Servicio de Emergencias indicó que Sacyl trasladó en ambulancia de soporte vital básico al PAC de El Barco de Ávila a los tres intoxicados, varones de 27, 34 y 36 años, mientras que otro hombre de 59 rechazó el traslado. Además, se trasladó a Ávila a otro varón de 47 años, por otro tipo de patologías previas.

