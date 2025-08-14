Cuatro intoxicados por humo en un incendio de un edificio en El Barco de Ávila Se produjo en una vivienda situada en la Avenida de Cervantes, frente a la Guardia Civil

Un incendio en una vivienda situada en la Avenida de Cervantes, frente a la Guardia Civil, en El Barco de Ávila, registrado hoy a las 16:01 horas, obligó a desalojar el edificio, según informó el 112, y a atender a cuatro personas por inhalación de humo.

El 112 informó a bomberos de Ávila y de Diputación de Salamanca, a Guardia Civil y a Sacyl que movilizó un equipo médico de la zona y una UVI móvil, tal y como informa Ical.

El Servicio de Emergencias indicó que Sacyl trasladó en ambulancia de soporte vital básico al PAC de El Barco de Ávila a los tres intoxicados, varones de 27, 34 y 36 años, mientras que otro hombre de 59 rechazó el traslado. Además, se trasladó a Ávila a otro varón de 47 años, por otro tipo de patologías previas.