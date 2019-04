Actúa anuncia que no se presentará a las municipales en Ávila para no dividir más el voto de la izquierda Actúa, el partido de Gaspar Llamazares -quien visitó ayer Ávila-, ha decidido no presentar candidato a la Alcaldía de Ávila para no dividir el voto de la izquierda. / EFE Aunque sí presenta candidatura al Congreso a las elecciones generales en Ávila, la agrupación de Llamazares «la unidad de acción es siempre mejor que el enfrentamiento partidista» ISABEL MARTÍN Ávila Martes, 16 abril 2019, 21:58

Actúa ha anunciado que no concurrirá a las elecciones municipales en Ávila para no contribuir más a la división del voto de la izquierda. Tras distintos ofrecimientos por parte de la formación a otras candidaturas progresistas, y un posterior rechazo a formar coalición con Actúa, este partido ha decidido no presentarse a dichos comicios, aunque sí presenta candidato al Congreso en Ávila: José Alberto Novoa.

En un comunicado, Actúa se mostró partidario de «la unidad de acción» frente al «enfrentamiento partidista en un lugar donde es difícil que el reparto de voto consiga una representación suficiente». También se recordó que «entre las fuerzas de progreso de la ciudad son más los puntos en común que los que les puedan separar».

«Actúa quiere contribuir para sumar no para dividir, de ahí que, desde el respeto a las demás opciones políticas que se presentan a estas elecciones, les deseamos los mejores resultados y las mayores capacidades para, si se dan las condiciones en los resultados, puedan conformar un gobierno de progreso para Ávila desde el diálogo y el acuerdo», se explica en el comunicado.

Asimismo desde la agrupación de izquierdas aseguran que seguirán «trabajando por la ciudad de Ávila», desde la defensa «de la unidad de acción», tanto «dentro» como «fuera de las instituciones, y tanto antes como después de las elecciones».

Candidatos municipales

De las fuerzas políticas que presentan candidatura a la Alcaldía de Ávila para los comicios del 26 de mayo, ya se conocen los siguientes candidatos: Yolanda Vázquez (PSOE), Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila), Sonsoles Sánchez-Reyes (Partido Popular), Javier Cerrajero (Ávila, Progreso y Democracia), Pilar Baeza (Podemos), Laura García (Izquierda Unida), Julio Huerta (Ávila Libre de Peajes), y María Sánchez Rey (Trato Ciudadano). Aún no se ha desvelado el candidato que Vox presentará a la Alcaldía de la capital abulense.