Teletrabajo, la 'secuela' de la covid que ha empujado la conciliación y la demografía

Antonino Prieto, Belén Santander, Samuel Diez y Eva González se conocen, al menos, de vista. Es fácil que hayan coincidido unas cuantas veces a lo ... largo de los últimos años en los andenes de la estación de tren Valladolid Campo Grande; que hayan compartido asientos contiguos en un 'avant' o se hayan cruzado en el vestíbulo de Madrid Chamartín.

Todos ellos tienen edades similares y la mayoría más de dos décadas trabajando en Madrid. Son vidas paralelas con algo en común: vivieron en la capital durante años y han retornado a Valladolid gracias al teletrabajo, que vino para quedarse con la pandemia, unido a la dupla que forma con la democratización de la alta velocidad.

El virus que encerró al mundo en sus casas supuso un revulsivo en sus vidas, en sus carreras o en ambas. Para Eva González, periodista que ha cubierto durante casi dos décadas la información medioambiental en Europa Press hasta que a finales de 2023 fichó por una empresa matriz de Red Eléctrica, no fue una novedad. Se define como «pionera» de algo que diez años atrás, casi los mismos que tiene su hijo, era algo «experimental» en la agencia. Sin embargo, sí que le ha permitido un cambio de rumbo laboral que le «apetecía», pero que no se hubiera planteado emprender si su actual empresa no le hubiera ofrecido un plan de conciliación sostenido sobre el teletrabajo cuando le pusieron la oferta sobre la mesa.

«Para mí supuso poder ver a mi hijo despertarse y dormirse» Eva González Periodista especializada en medioambiente

Con la maternidad y la consiguiente necesidad de tener a los abuelos cerca, su red de apoyo en la crianza, retornó a Valladolid en 2012. El tren que recorre los 160 kilómetros que separan Pucela de la capital por vía férrea, se convirtió en su metro particular con un coste de «unos 600 euros al mes». Hasta que en 2015 comenzó a trabajar un par de días a distancia, que con el tiempo fueron más. «Para mí supuso poder ver a mi hijo despertarse y dormirse, poder terminar de trabajar y llevarlo al parque», reflexiona González, que antes del teletrabajo «apenas tenía tiempo de «llegar a casa para el baño y poco más».

Una «auténtica paliza» que eso sí, puntualiza, «no es muy diferente a la de la gente que vive en Madrid», ya que la alta velocidad conecta ambas ciudades en poco más de una hora. La consolidación del teletrabajo tras el confinamiento y los precios actuales de los abonos, con una rebaja del 50% desde que se implementaran las medidas contra la inflación por la guerra de Ucrania en 2022, le han ayudado a dar el salto a una nueva empresa que le permite ejercer a distancia los lunes y los martes, más otros nueve días de libre elección. «Sin teletrabajo y sin ayudas para el tren no podría asumir la carga que supone un abono mensual», sostiene. Un gasto que ha descendido a «unos 150 euros mensuales».

«Siempre hemos tenido la esperanza de poder vivir aquí y estar cerca de la familia» Antonino Prieto Abogado

A Antonino Prieto, leonés de 45 años afincado en Palencia durante su niñez y adolescencia, su trabajo como abogado en una entidad financiera lo ha empujado durante dos décadas a una vida nómada. Acompañado por su mujer Arantxa, a quien le está «infinitamente agradecido» por el esfuerzo de recorrer 'media España' con él, se han mudado a A Coruña, Ponferrada, Gijón y Madrid, donde trabaja actualmente. Allí estuvieron siete años, hasta que a finales de 2023 dieron el paso de comprar un piso en Huerta del Rey para asentarse en Valladolid.

«A raíz de la instalación del teletrabajo a nivel general y de que el precio de los abonos de AVE empezase a bajar nos planteamos la posibilidad de venir para acá», recuerda. En 2022 su empresa volvía a la presencialidad tras en confinamiento, que permitió generalizar una medida de conciliación que antes se autorizaba únicamente en casos excepcionales como el «cuidado de un familiar enfermo».

Ahora trabaja un «60% en físico y un 40% en casa», lo que les ha permitido conseguir un anhelo: «siempre hemos tenido la esperanza de poder vivir aquí y por lo menos poder estar cerca de la familia, que vive en Palencia». Vivir en Valladolid se ha traducido en «más calidad de vida» para la pareja, entre otras cuestiones, porque gracias a ello se ahorran muchos desplazamientos. Sus padres acuden con asiduidad a consultas médicas en Valladolid y lo que antes suponía un periplo de varios trayectos en coche entre Madrid, Palencia y Valladolid, ahora se reduce a un viaje entre ambas provincias: «Ahora ellos pueden venir en tren hasta aquí y les acompañamos».

«Yo tenía un telematrimonio. El teletrabajo es una conciliación familiar que hace tres años no pensábamos tener» Belén Santander Instructora de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid

Belén Santander, instructora de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, incoa y archiva expedientes sancionadores desde el salón de su morada en el barrio de La Vega, en Arroyo de la Encomienda. A sus 63 años y al borde de la jubilación nunca se había planteado la posibilidad de teletrabajar desde su casa antes de la COVID. Recuerda cómo en aquellos primeros días de confinamiento el sistema «no estaba preparado» para las nuevas circunstancias impuestas por la emergencia sanitaria: «Íbamos un día, recogemos documentación y volvíamos a casa»

Por eso, tras el esfuerzo titánico de adaptarse en tiempo record al trabajo en remoto la administración decidió conservar en su área dos días de teletrabajo que le han permitido aumentar la frecuencia con la que viaja a casa, después de toda una vida laboral en Madrid y un «tele-matrimonio». «Cosas de la vida» la vallisoletana se casó con un madrileño cuya empresa está en Arroyo. Acostumbrada a venir únicamente los fines de semana, ahora coge el tren de dos a tres veces por semana y vive a caballo entre ambas ciudades. Algo a lo que no estaría dispuesta a renunciar: «ya es un hábito de vida, una conciliación familiar que no pensábamos tener hace un par de años o tres, pero ya que no podría renunciar a ello».

«Las semanas que tengo al niño voy solo los lunes y los martes» Samuel Diez Product manager de una compañía de seguros

«A raíz de la pandemia la empresa dividió la plantilla en dos grupos y eso me dio la vida». Lo dice Samuel Diez, 42 años, 'product manager' de la compañía Generali Seguros desde su particular despacho casero. Allí las paredes son un museo fotográfico de su hijo Eric, de once años, de quien disfruta cuando le toca ejercer la custodia compartida. «Las semanas que tengo al niño voy solo el lunes y el martes», detalla Diez, que agradece poder pasar tiempo con su hijo por las tardes y disfrutar de sus hobbies, el boxeo y el gimnasio, frente a las jornadas maratonianas de 12 horas en Madrid, entre traslados, trabajo y tiempos de espera para coger el tren.

Diez, al igual que el resto de entrevistados, coinciden en la calidad de vida que les ha aportado el teletrabajo conjugado con la alta velocidad. Por eso temen que el modelo pueda «morir de éxito» ante la gran afluencia de pasajeros entre trabajadores y estudiantes de la línea avant Valladolid - Segovia - Madrid, que «concentra el 25% del tráfico ferroviario de España», si no se implementan más frecuencias o trenes como los Avril, que duplican las plazas de los convoyes actuales.

'Abono laboral' y más trenes

La incertidumbre en torno hasta cuándo van a durar los descuentos en los trenes, que en enero fueron prorrogados seis meses tras un 'susto' con la caída del decreto ómnibus, es otra de sus preocupaciones.

Por eso, desde la Asociación de AVE Valladolid y AVE Castilla y León piden que se implante un 'abono laboral' con un un precio asumible para los usuarios que se trasladan a la capital diariamente por estudios o trabajo, como «medida estructural y no coyuntural» que permita «seguir fijando población en Valladolid y provincia» mediante este modelo de retornados, que, señalan «es una inversión» que frena la despoblación. Valladolid superó a finales de 2024 los 300.000 habitantes tras el repunte que el padrón lleva experimentando desde 2022.