Mariano Esteban: «Para tener buena Sanidad hay que tener buena Ciencia»

E. García de Castro Valladolid Jueves, 13 de marzo 2025, 06:53

El prestigioso virólogo vallisoletano Mariano Esteban (Villalón de Campos, 1944), presidente de honor de la Real Academia Nacional de Farmacia, profesor del CSIC y jefe del Grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología de ese organismo, fue uno de los artífices del antídoto español contra la covid-19. Cinco años después continúa investigando.

–¿En qué está ahora?

–Pues nos han concedido nada más y nada menos que cuatro proyectos europeos de vacunas hasta 2028, para protegernos frente a agresiones externas como futuras pandemias, epidemias o actos de bioterrorismo. Uno de ellos va dirigido a la viruela del mono o mpox, el segundo a conocer cómo han funcionado las vacunas frente al SARS-CoV-2, hay otro sobre virus altamente patogénicos como el Marburg, que como el Ébola produce una mortalidad del 90%, y otro para entender cómo se pueden controlar infecciones frente a virus que utilizan hospedadores como los mosquitos.

–Al hilo de esto, si algo quedó claro durante la pandemia es que la investigación es vital. ¿Un lustro después los gobiernos han comenzado a olvidarlo?

–Es un problema que tenemos aquí, sobre todo en España. No queda la menor duda de que investigación es homóloga a progreso para los países. Basta ver que los más avanzados son aquellos que invierten más en investigación, como los asiáticos. China hasta la década de los 80 tenía muy poca actividad científica y hoy en día se ha puesto a la cabeza. O Corea, que también ha desarrollado una investigación mucho más aplicada que ha significado un gran progreso. En España tenemos muy buenos investigadores, gente joven muy buena y muy preparada, pero nos falta crear puestos de trabajo y apoyar más la investigación. Se habla de armamento, de tratar de conseguir un 3% o un 5% del total del PIB, cuando en investigación científica estamos en el 1,3%. Nos hace falta creernos que podemos estar en la vanguardia de la ciencia, pero necesitamos apoyo económico.

–¿Es por eso que en una entrevista en este periódico vaticinaba que «volveremos a cometer errores que luego pagaremos caro»?

–Exactamente. Seguimos cometiendo los mismos errores. Somos muy olvidadizos porque no queremos recordar situaciones difíciles como la pandemia, donde hemos conocido los fallecimientos de mucha gente a nuestro alrededor. Ahora ya no queremos ni mencionarlo. Son otras cosas las que interesan, la economía, el tratar de vivir mejor, la sanidad… Pero es que para tener buena sanidad hay que tener buena ciencia. Si tú le preguntas a cualquier político si la ciencia es importante todos te van a decir que sí, pero cuando llega la hora de la verdad dicen que hay otras prioridades. Y no avanzamos o vamos avanzando muy lentamente.

–Usted defiende que es esencial la colaboración entre los sectores público y privado para investigar más.

–Sabemos que es necesario y que funciona muy bien porque lo hemos experimentado en el pasado. De hecho, siendo yo director del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC establecimos el primer convenio y el más importante de este tipo con una empresa del sector farmacéutico. Dio frutos muy significativos y hoy en día somos todos conscientes de que necesitamos la colaboración público privada, pero aún así nos falta todavía mucho para conseguir mayores logros en este sentido.

–¿La IA es una buena aliada de científicos como usted?

–La inteligencia artificial nos facilita mucho la labor en la ciencia, donde manejamos millones de datos y necesitamos mecanismos que los procesen con rapidez. Estamos viendo unos avances enormes que aceleran los procesos de investigación y de resolución de problemas científicos. La necesitamos .Es una herramienta muy poderosa y conviene utilizarla en todas las áreas, sobre todo en aquellas que son estratégicas.

«Nuestro compromiso con el país como científicos ha sido tratar de ayudar a que la gente pudiera beneficiarse de una vacuna y controlar la enfermedad» Mariano Esteban

–El inmunólogo José Alcamí sostiene que España tiene una deuda de reconocimiento con usted, Luis Enjuanes y Vicente Larraga. ¿Lo comparte?

–¡No lo sabía! (Ríe) Es un buen compañero, gran científico y buen amigo. Bueno, nuestra contribución como científicos fue que actuamos con la mayor rapidez, pusimos nuestro conocimiento en pro de tratar de conseguir una vacuna, que conseguimos, para poder protegernos frente a una enfermedad que no sabíamos cómo atacar. Teníamos la tecnología y los conocimientos para abordarlo y fue un esfuerzo muy, muy grande, por parte de todos aquellos que participamos: Enjuanes, Larraga, mi propio laboratorio y Juan García Arriaza, que también fue un gran apoyo. Ha sido nuestro compromiso con el país como científicos, tratar de ayudar a que la gente pudiera beneficiarse de una vacuna y controlar la enfermedad que estaba matando a muchísimas personas.