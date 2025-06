Andrea Díez Valladolid Viernes, 13 de junio 2025, 14:59 Comenta Compartir

En la sociedad de la inmediatez, carreras de fondo como la del cantante vallisoletano Alfonso Pahíno, no son habituales. Su manejo de las tablas y dilatada experiencia hacen que cada concierto sea único para sus seguidores que el sábado 14 de junio, tendrán la oportunidad de disfrutarlo en la Cúpula del Milenio. No es la primera vez que actúa en este escenario, «he tenido la suerte de poder participar en ediciones anteriores de 60+ Activos», el año pasado coincidió con Lorenzo Santamaría y este año lo hará con Helena Bianco. «Me complace saber que el público responde. Somos una generación post yeyé, de los 70, y les haré recordar las canciones de nuestra juventud».

Protagonizará un viaje musical en el que homenajea la época de los guateques, una selección de temas de Latinoamérica, canciones italianas y temas de su último disco 'Un bolero en México'. «Mi objetivo es emocionar y divertirse uno. Mi máxima es no aburrir. No salgo a sufrir al escenario, salgo a disfrutar con el público siempre».

Su reconocido vibrato no le falla, «la voz va madurando y sabes administrarla, la voz es infinita» y aunque no es muy disciplinado en el deporte, destaca que tiene «muy buena genética». De igual modo, seguir unos hábitos saludables es importante para dar un buen espectáculo, «dormir mínimo seis horas para tener buena voz es fundamental, pero prima el sentido común, yo pienso en el público que viene a verme actuar en plenitud. Así que hay que ensayar y preparar bien la actuación».

Sobre el secreto de su éxito, confiesa que «canto más con el corazón que con la voz. Lo importante es transmitir», comenta, y anima a todo el mundo a acercarse hasta la cúpula mañana sábado. «Viene gente de todas las edades y es un gusto compartir con ellos espacio y tiempo». La temporada estival sigue siendo la época del año de mayor trabajo, «hay muchas fiestas en los pueblos y desde julio a últimos de septiembre, suelo cerrar cerca de sesenta actuaciones».

Agradecido con su público, está a punto de cumplir 50 años sobre los escenarios y recuerda que debutó como cantante solista en el Festival de la Paz en el Teatro Calderón en 1973, «aunque mi carrera discográfica comenzó en el 76 cuando edité mi primer disco de la mano del Dúo Dinámico».

Sus temas

Desde entonces ha desarrollado una prolífica carrera que ha permitido disfrutar con el paso de los años a diferentes generaciones de temas como 'Un amor en tu vida', 'Aléjate', 'Yo soy gitano' o 'La llama del amor'. «Cerraré mi actuación con un popurrí de grandes éxitos, estas canciones no pueden faltar el sábado».

Pahíno aprovecha para poner en valor el poder 'sanador' de la música, «cuando interpreto mi homenaje al guateque yeyé me gusta decir que me lo ha recomendado mi médico porque ayuda a mantener la salud mental y el espíritu joven» y añade: «La música es la terapia más maravillosa y efectiva para todo el mundo y en especial para la gente mayor». En este sentido, en su playlist no faltan canciones del reconocido artista francés Michel Sardou y temas que escuchaba en casete, «es un antídoto frente a la música reguetón».

El cantante vallisoletano, criado en el barrio de la Victoria, se considera «un cantante afortunado porque me llaman, pero también es necesario trabajar y mantenerse en el candelero. He sacado discos cada dos o tres años». Busca el calor del público porque «lo mío siempre ha sido el directo» y así lo demuestra siempre que tiene ocasión.

Aconseja además, no cerrarse a actuar exclusivamente en espectáculos multitudinarios, «eso es una utopía. Yo actúo en todo tipo de sitios y eventos porque para mí, estar activo es lo que me mantiene vivo» pues «el trabajo dignifica, no quema. El público para mí es el mismo en el teatro más importante de España que en una discoteca humilde».

Pahíno es un artista que ha sabido adaptarse a los tiempos actuales pero manteniendo siempre su esencia: «Tienes que tener muy claro quién eres y qué es lo que haces». Por eso, sin tener miedo, aprovecha las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías que «han sido imprescindibles para que yo continúe porque la informática musical me ha ayudado a enriquecer mi repertorio y aprender más».

Cuando comenzó en la música había que contar con el respaldo de una discográfica mientras que hoy en día, a la hora de sacar adelante tus propias producciones , «la informática musical nos ha ayudado».

Programa 2025

Cuándo. Sábado, 14 de junio. 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:30

Dónde. Cúpula del Milenio

Patrocinan. Ayuntamiento de Valladolid, Recoletas Salud y Ballesol.

Organiza. El Norte de Castilla.

Participan en esta edición de 60+ Activos. Ayuntamiento de Valladolid, Grupo Recoletas, Terapia Senior, Domusvi, Cirón Centro Integral de Rehabilitación, Viajes TUR4all Travel,Clínica Araúzo, Plena Inclusión Castilla y León, JBR Inmobiliaria, Clínica de Memoria Fundación Intras.

Actividades

10:30 Apertura de puertas.

10:35 Inauguración oficial.

11:00 Conversación con Belinda Washington.

12:00 Clase de baile fit dance con Suresh Singh.

12:45 Charla 'Ejercicio físico y cerebro'. Dra. Beatriz de la Calle, de Cirón Centro Integral de Rehabilitación

13:15 Concierto de Alfonso Pahino.

14:00 Cierre sesión matinal.

17:00 Apertura de puertas.

17:15 Coro del centro de vida activa San Juan. Voces de Olid.

18:00 Charla 'Nutrición y salud'. Verónica de la Fuente, de la Unidad de Nutrición y Obesidad de Recoletas Salud

18:45 Charla 'La lectura fácil, un buen compañero de viaje'. Erika Caballero, psicóloga del Área de Mayores de Plena Inclusión Castilla y León.

19:00 Sorteo de un crucero MSC. AA. Vallisoletana de Agencias de Viajes.

19:45 Actuación de Helena Bianco.

20:30 Cierre de puertas.