Así invertirá el Ayuntamiento de Valladolid los 21,5 millones de euros del superávit local Salida del párking de la Plaza Mayor de Valladolid.</p><p> / A. Mingueza Estos fondos desbloqueados por Montoro permitirán sufragar la obra de los accesos al ‘parking’ de la Plaza Mayor, así como la adquisición de nuevos vehículos para el Servicio de Limpieza y la mejora de las dotaciones deportivas VÍCTOR VELA Martes, 27 marzo 2018, 07:47

Los concejales del equipo de Gobierno salieron ayer con deberes de la reunión mantenida en Alcaldía a las 9:00 horas, con el compromiso de elaborar un listado que incluya aquellos proyectos que les gustaría acometer este año con cargo a los 21,5 millones de superávit que registraron las cuentas municipales de 2017. El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto ley que afloja el corsé que ataba de pies y manos a los Consistorios, ya que solo podían destinar ese dinero a amortizar deuda o a inversiones que no generaran gastos corrientes posteriores, con un inventario muy concreto sobre el destino final para ese dinero. Desde el pasado viernes, el Gobierno central levanta la presión -a petición de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP)- y amplía la relación de inversiones que se pueden llevar a cabo con el superávit. Así, el catálogo incorpora la posibilidad de invertir en seguridad y orden público, protección civil, prevención de incendios, asistencia social primaria, equipamientos culturales, bibliotecas, creación y funcionamiento de centros de enseñanza infantil y primaria o instalaciones deportivas.

El concejal de Hacienda y Promoción Económica, Antonio Gato, aseguró ayer que el Ayuntamiento ha recibido con buenos ojos esta ampliación de las posibilidades de inversión y que, a raíz de lo analizado en la reunión del equipo de Gobierno, cada una de las áreas confeccionará un listado con las prioridades que no entraron en los presupuestos municipales (con 63 millones de inversión) y que se podrán acometer ahora con el superávit de 2017, cifrado en torno a los 21,5 millones de euros (el año pasado fueron 18,4), a expensas de los «ajustes» que otorgarán la cifra final disponible para esta inversión extraordinaria. Hay ya decisiones tomadas. Por ejemplo, con cargo a esta partida se incluirá el presupuesto necesario para mejorar los accesos a la Plaza Mayor. Además, se adquirirán nuevos vehículos para el Servicio Municipal de Limpieza, después de que el Gobierno central haya «abierto la mano» en este concepto. Hasta ahora, solo se permitía la compra de vehículos si se destinaban al transporte de viajeros (para Auvasa). Desde el pasado viernes, también se podrán incrementar las flotas de limpieza, bomberos o la Policía Local. Gato destacó que otra novedad es que se permite la adquisición de mobiliario y enseres, por ejemplo, para centros cívicos o de mayores, lo que permitirá la mejora de estos servicios. El Gobierno también autoriza a la «creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria». La concejalía de Educación ya ha anunciado su intención de ampliar la red de escuelas infantiles en Delicias y La Rondilla (además de la de inminente apertura en Los Santos Pilarica). «El problema es que las limitaciones anteriores impedían incluir inversiones que aumentaran el gasto corriente, de personal o mantenimiento. Tenemos que analizar bien si estas nuevas inversiones son posibles», apuntó Gato, quien recordó que hay también previsión de mejoras -sin concretar- en instalaciones deportivas y centros de mayores.

La deuda más baja desde 1997 El alcalde, Óscar Puente, se ha mostrado muy beligerante con la ley orgánica que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 y que fijaba principios de estabilidad presupuestaria a las administraciones. Desde 2014, los ayuntamientos que cumplen una serie de requisitos pueden reinvertir su superávit en las consideradas como inversiones financieramente sostenibles. Para ello, no solo han de tener saneadas sus cuentas, sino que han de tener además un nivel de deuda por debajo del 110% de sus recursos. En el caso del Ayuntamiento de Valladolid está muy lejos de ese límite, con un nivel de endeudamiento cercano al 40%. Cerró 2017 con 97 millones de euros, la deuda más baja de los últimos veinte años. Además, el pago medio a proveedores se sitúa entre tres y cinco días desde la emisión de la factura (la ley dice que, como máximo, 30 días).

El alcalde, Óscar Puente, reclamó celeridad a la hora de elaborar este listado de peticiones por parte de cada concejalía, puesto que, y esta es otra novedad desde el viernes, el Ayuntamiento puede disponer ya de este dinero. Hasta ahora, la posibilidad de reinvertir el superávit requería de un permiso otorgado por el Gobierno central a través de una disposición en los Presupuestos Generales del Estado. El año pasado, estas cuentas no se aprobaron hasta el mes de julio, por lo que el calendario para invertir el superávit no echó a andar hasta septiembre. Ahora, no hay que esperar a ese trámite y los Consistorios pueden manejar ya esa partida. En Valladolid, 21,5 millones que, unidos a los 63 millones de inversión contemplados ya en los presupuestos municipales para 2018, permitirán «alcanzar unos niveles de inversión de 84,5 millones de euros», indicó el alcalde.

Más que en 2017

El concejal de Hacienda precisó que la cifra final disponible se fijará en los próximos días, pero que apunta, en principio, a 21,5 millones. Son casi tres millones más que los 18,4 de la liquidación del presupuesto de 2016 (con 15,3 del Ayuntamiento y el resto a través de Auvasa y la Fundaciónes de Cultura y Deportes). Muchas de estas obras -tramitadas antes de diciembre- se ejecutarán en este 2018, como la mejora de accesos a La Overuela, mejora del alumbrado del Paseo del Cauce o la urbanización de Reyes Católicos y la calle Cobre.