Las Cortes culpan a la Junta por el retraso de las explicaciones del caso de la niña Sara
EL NORTE Viernes, 25 agosto 2017, 13:02

El caso de la niña de 4 años que falleció el pasado 3 de agosto víctima de malos tratos y abusos sexuales enfrentó ayer a las Cortes y a la Junta de Castilla y León por la comparecencia de la consejera de Familia, Milagros Marcos. Fue la portavoz del Gobierno autonómico, Milagros Marcos, quien después del Consejo de Gobierno insistió en que las Cortes «no se han reunido hasta ayer (en alusión al miércoles)» para tomar una decisión sobre el momento de la comparecencia parlamentaria de la consejera de Familia pese a que ésta registró su intervención dos días después de conocer los hechos, por los que fueron detenidos la madre de la menor muerta y su pareja.

Preguntada así sobre si sus palabras eran una crítica hacia las Cortes, Marcos dijo que ella se limitaba a «constatar los hechos», en el sentido de que la consejera pidió la comparecencia dos días después de conocerlos y han pasado quince días sin que se haya fijado fecha. «Cada uno puede considerar si es mucho o poco», resumió antes de recordar que lo principal era «lamentar que haya sucedido este hecho».

La Mesa de las Cortes de Castilla y León no se reunió hasta el miércoles para abordar la petición de comparecencia de Alicia García porque, según informaron, la solicitud se tramitó correctamente «hace sólo dos días». Fuentes del Parlamento autonómico y de los grupos parlamentarios informaron a Efe de que, una vez que la consejera registró su solicitud de comparecencia urgente, los letrados de la Cámara informaron de que no podíta tramitarse porque su demanda era comparecer ante la Diputación Permanente, pero el Reglamento no prevé esta posibilidad, sino que debe hacerse de forma extraordinaria ante comisión o Pleno. Observado este error en la solicitud de comparecencia, las Cortes instaron a la Junta a subsanarla para poder tramitarla de forma correcta, pero el cambio no llegó hasta el lunes pasado, 21 de agosto, cuando el secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, registró un escrito para intentar desbloquear la situación.

Finalmente la Mesa de las Cortes se reunió el miércoles para fijar la comparecencia de la consejera, Alicia García, para el próximo lunes 28 de agostoen la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades.