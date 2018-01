Kika, la cacatúa palentina que demuestra que las aves también saben 'perrear' Kika, en un fotograma del vídeo en el que se ve a su dueño, Fran Cubillas, a la derecha. El vídeo de este pájaro bailando la canción 'Despacito' se ha convertido en viral y el dueño del animal asegura que no le ha enseñado a bailar, que «lo lleva en la sangre» MARCO ALONSO Palencia Miércoles, 31 enero 2018, 21:01

El vídeo que aparece sobre estas líneas, en el que se ve a un pájaro bailando la canción de Despacito se ha convertido en todo un fenómeno viral. En las imágenes se puede ver cómo Kika, una cacatúa de cinco años, se olvida de su condición de ave para comenzar a 'perrear' mientras suena su canción favorita. El dueño del animal, el vecino de Vallespinoso de Cervera Fran Cubillas, asegura que su mascota es una bailarina compulsiva y que lo da todo cuando suena el 'Despacito' o el tema de Enrique Iglesias 'Súbeme la radio'. «No sabemos por qué, pero esas dos canciones le encantan. Cada vez que se las ponemos se pone a bailar como una loca», explica Fran Cubillas, que asegura que él no ha enseñado al ave a 'perrear', que es algo que ella «lleva en la sangre».

Ha pasado exactamente un año y 19 días desde que Luis Fonsi publicó su canción 'Despacito'. En ese periodo de tiempo, el pegadizo tema ha dado la vuelta al mundo, ha batido el récord de semanas en el número uno de la lista de éxitos de EE UU y su videoclip se ha convertido en el mas reproducido en la historia de Youtube. Este reguetón ha sido la banda sonora de 2017, y no son pocos los que piensan que hemos tenido 'Despacito' hasta en la sopa. No obstante, parece que a este 'hit' le queda recorrido y acaba de encontrar un nuevo nicho de mercado en el reino animal. Está claro que esta cacatúa no hace honor a su cresta porque entiende más de reguetón que de punk. Si Sid Vicious levantara la cabeza... No se compraría una cacatúa.