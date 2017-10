Condenada en Palencia una mujer a una multa de 1.260 euros por abandono de familia Juzgado Penal de Palencia. / Antonio Quintero No llevó al colegio a su hijo de 7 años durante 71 días «con la intención de faltar al cumplimiento de sus deberes», según el fallo del Juzgado Penal EL NORTE Palencia Martes, 24 octubre 2017, 23:41

La titular del Juzgado de lo Penal de Palencia ha dictado una sentencia en la que condena a una mujer de 38 años, L. M. M., a una multa de 1.260 euros (el fiscal pedía 3.240 euros) por un delito de abandono de familia, delito de abandono de familia, después de que «con conocimiento de que faltaba al cumplimiento de sus deberes familiares», dejara de llevar a su hijo de 7 años al colegio durante el curso escolar 2015-2016 un total de 71 días.

El fallo recoge que, a tenor de las faltas de asistencia indicadas, el menor no acudió al colegio «ni siquiera aquellas semanas en que la acusada tenía la custodia». Yen cuanto a las razones alegadas por ella para no llevar al niño al colegio, ese temor o miedo a que el padre se le llevase por la mañana, lo que la acusada no quería porque, según sus manifestaciones, el padre anunciaba sus servicios sexuales en Internet, lo cierto es que en ningún caso comunicó a nadie cuáles eran esas razones que tenía para no llevar al niño al colegio», apostilla la sentencia».

«Ha quedado probado que el absentismo ha sido grave, reiterado y prolongado en el tiempo, no cumpliendo la acusada con el deber que le incumbía sin aducir los motivos o razones pese a que fue informada y requerida en diversas ocasiones tanto en el colegio como en la Inspección a cumplir con su obligación de llevar al menor al colegio. No ha sido probado que, de haber asistido el menor al colegio, el padre se lo hubiera llevado en el horario escolar, pues ha de constar una justificación para la salida del menor».