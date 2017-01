La Fundación Franco no devolverá la Medalla de Oro al Ayuntamiento de Palencia

«Ilegal» y con un único objetivo, el de «intentar echar tierra sobre la inmensa obra llevaba a cabo por Francisco Franco en su ciudad». Así califica la Fundación Nacional Francisco Franco la solicitud que le ha remitido el Ayuntamiento de Palencia para la devolución de la Medalla de Oro que concedió en 1941 al anterior jefe del Estado –le fue entregada en 1962 en su residencia oficial, el Palacio del Pardo–, una vez que el Pleno acordase el pasado 15 de diciembre, con el apoyo de los cuatro partidos con representación municipal, revocar el acuerdo por el que se concedió esa distinción y que incluye solicitar la devolución de la Medalla de Oro a quien la posea físicamente.

Por ello, la Fundación Franco le ha comunicado al Ayuntamiento de Palencia que, «en el caso de que la citada medalla formara parte de los fondos de nuestra fundación, no procederíamos a su entrega», y que la Fundación Nacional Francisco Franco no va a dar traslado alguno de esa solicitud «a persona alguna», en el caso de que la medalla de oro no obrase en su poder.

Desde el Ayuntamiento se hacía hincapié ayer en que ese escrito que ha enviado la Fundación Francisco Franco se va a adherir al expediente y que ha sido remitido al secretario para que determine los pasos a seguir tras la negativa a la devolución de la medalla. El Ayuntamiento inició el expediente en noviembre del año pasado, cumpliendo así uno de los aspectos de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palencia del 15 de abril de 2016 por el que se obliga a cumplir la Ley de la Memoria Histórica y retirar los símbolos, los nombres y los honores franquistas.

La Comisión Informativa de Cultura recibió el pasado 2 de diciembre un informe jurídico en el que se recogía la propuesta en aplicación de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo y el Pleno del pasado 15 de diciembre cumplió la hoja de ruta, dejando así a la ciudad de Palencia sin tener al anterior jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, como titular de una de las medallas de oro que ha concedido a lo largo de la historia.

Los portavoces apenas generaron debate. Juan Pablo Izquierdo, de Ciudadanos, se limitó a decir que votaban sí «más que nada porque hay una ley una sentencia que obliga a ello». Más extenso fue Juan Gascón, de Ganemos, que reclamó «justicia para los que siguen en las cunetas» y una reparación a los «represaliados por el franquismo». Miriam Andrés, del PSOE, se mostró encantada de votar a favor del acuerdo y, por último, Carmen Fernández, del PP, tras justificar su voto por el cumplimiento de la sentencia, recordó a la portavoz socialista que la Ley de la Memoria Histórica se aprobó en 2007, cuando Gallego aún era alcalde y tenía mayoría absoluta.