Muere un hombre ahogado en el río Tera a su paso por Puebla de Sanabria

Un hombre de mediana edad ha muerto ahogado en el río Tera, en el término municipal de Puebla de Sanabria, por causas que aún se están investigando.

Los hechos han ocurrido a las 07:30 horas, cuando una llamada a la sala de operaciones del 112 Castilla y León alertaba de que había un cuerpo flotando en el río Tera en Puebla de Sanabria, y daba como puntos de referencia el puente peatonal y el camping.

Inmediatamente después, el 112 dio aviso a la Guardia Civil de Zamora y a emergencias sanitarias – Sacyl, que envió al lugar una UVI móvil, a Bomberos de Diputación de Zamora y al Centro Coordinador de Emergencias que coordina el rescate de agua.

En el lugar de los hechos, los bomberos han rescatado el cuerpo sin vida de un varón de unos 40 años. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se activó acto seguido al Grupo de Intervención Psicológica GRIPDE para que comunicara el fallecimiento.