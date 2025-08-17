Desciende a nivel uno el incendio de Molezuelas de la Carballeda que calcinó en torno a 31.500 hectáreas en León y Zamora Continúan 25 fuegos activos en Castilla y León, de los que una decena se sitúan en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR)

El incendio que se declaró el pasado domingo a mediodía en el término municipal de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda, que saltó a la provincia de León y quemó entre ambos territorios una superficie aproximada de 31.500 hectáreas, rebajó esta madrugada su intensidad al nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR).

La decisión fue tomada por el Puesto de Mando de La Bañeza tras mantenerse el incendio ya sin llama y no sufrir reproducciones durante las dos últimas jornadas en territorio zamorano, aunque sí varias frecuentes en la zona leonesa, todas dentro del perímetro, por lo que continúa como un incendio activo aunque ya en nivel uno.

La situación en el resto de Castilla y León se mantiene en parámetros similares a los de la noche del sábado. La Comunidad cuenta a primera hora de esta mañana con 25 incendios activos, de los que una decena se sitúan en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial.

La mayoría de ellos se encuentran en León, con tres activos desde el pasado viernes 8 de agosto: el que se originó, probablemente por rayos, en Fasgar, en la comarca de La Magdalena; el de Anllares del Sil, en la zona de Vega de Espinareda; y el de Llamas de Cabrera, que se encuentra como el anterior en investigación, según informa Ical.

A ellos se une el de Yeres, que afecta desde el pasado sábado 9 de agosto al entorno de las minas de oro romanas de Las Médulas; el de Barniedo de la Reina, en el entorno de Riaño; el de Paradiña, que comenzó el pasado domingo pero no fue hasta el viernes cuando alcanzó el nivel dos de peligrosidad; y el declarado ayer en Canalejas, que junto al de Barniedo de la Reina pasó a ser autonómico al alcanzar el territorio de la provincia de Palencia.

También tiene esta catalogación el incendio que llegó ayer por la tarde a territorio leonés procedente de Ourense, y que afecta principalmente a la zona de Gestoso en la provincia de León.

En Zamora continúa en nivel dos el incendio de Castromil y se sumó a esta catalogación ayer, el de Porto, que es el que más preocupa en la provincia, mientras que completa la nómina de fuegos en nivel 2 el de San Cristóbal de los Mochuelos, en Salamanca, reavivado en la jornada del viernes.

Permanecen en nivel uno los incendios de Orallo, La Uña y Caín de Valdeón (León), Molezuelas de la Carballeda y Puercas (Zamora), La Alberca y El Payo (Salamanca), Herradón de Pinares (Ávila) y Resoba (Palencia), mientras que activos pero en nivel cero aparecen en Infocyl los fuegos de Castrocalbón, Los Barrios de Luna y San Feliz de las Lavanderas, en territorio leonés, y Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo, en Salamanca.