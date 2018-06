Las ventas del comercio vallisoletano descienden un 40% en primavera por el mal tiempo Un escaparate muestra el cartel de rebajas en una calle de Valladolid. / G. VILLAMIL Los comerciantes confían en que el calor y las rebajas dinamicen una temporada que arrancó con pocas ventas LAURA ASEGURADO Valladolid Martes, 19 junio 2018, 08:51

La lluvia, que tantos embalses ha llenado esta primavera, ha arrasado con las ventas en las tiendas. Pero en el peor de los sentidos. El pequeño y mediano comercio de Valladolid ha constatado como el mal tiempo de los últimos meses ha afectado gravemente a sus ingresos. Y es que, según datos de la Asociación Vallisoletana de Comercio (Avadeco), las ventas han descendido en torno a un 40% en la campaña de primavera-verano. Así lo asevera Luis del Hoyo, secretario general de Avadeco, quien tacha de «desastroso» el mes de marzo y la primera quincena de junio, a lo que añade que febrero y marzo tampoco fueron buenos.

Acostumbrados en estas fechas a vender un tipo de producto específico, como ropa de verano, sandalias o bañadores, los clientes han optado este año por continuar con la ropa de invierno viendo que el termómetro en rara ocasión ha superado los 20 grados. Y es que en pleno mayo –y parte de junio– hemos vivido temperaturas propias del invierno.

«La primavera en Valladolid suele ser inestable, con semanas muy buenas y otras no tanto, pero este año el mal tiempo ha sido constante. No nos ha dado respiro», se lamenta el vicepresidente de la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid (Fecosva), Jesús Herrera, quien asegura que «va a ser imposible recuperar las pérdidas». Una opinión que comparte Luis del Hoyo, para el que recuperar las ventas «resulta imposible estando a pocos días del comienzo de las rebajas».

Asimismo, la patronal de comerciantes alerta de que hay muchos comercios en la ciudad al borde de la desaparición. «Estamos asistiendo a una desaceleración de las ventas notable con unos datos muy negativos que no invitan al optimismo», apunta del Hoyo. Pero pese a este impacto negativo, el pequeño y mediano comercio no tiene pensado adelantar las rebajas. Al menos, esa es la intención, «aunque hay muchos comercios que no pueden aguantar por los compromisos que tienen con proveedores, nóminas, impuestos...», defienden desde las asociaciones de comerciantes.

Periodo de rebajas

En Castilla y León el periodo de rebajas está establecido entre el 1 de julio y el 31 de agosto; sin embargo algunas tiendas, especialmente las multinacionales y grandes cadenas, han decidido comenzar las rebajas mucho antes. Una decisión que no comparte Herrera, y que pide que estas se regulen para evitar crear confusión entre los consumidores. «Las rebajas son para liquidar artículos de fin de temporada, el resto son promociones», defiende.

Un factor –el de las promociones– que han empleado las grandes superficies, como El Corte Inglés, para combatir y paliar la caída de ventas. Este centro comercial, junto a Mango y Cortefiel, entre otros, mantienen el inicio oficial de las rebajas al 1 de julio, mientras que Inditex las adelanta al día 29. En Springfield, por su parte, comienzan mañana, 20 de junio, mientras que la cadena sueca H&M ya tiene colgado desde el pasado viernes el cartel rebajas.