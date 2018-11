Valladolid se queda sin asignatura de religión islámica por falta de profesores Musulmanes en un rezo en una mezquita de Valladolid. / El Norte El Fray Luis de León, Delicias, y el Entre Ríos, en La Rondilla, eran los dos colegios en los que estaba previsto comenzar con 34 alumnos L. S. Domingo, 11 noviembre 2018, 12:01

Es una vieja demanda de la comunidad musulmana de Valladolid, una reivindicación por la que han venido luchando en los últimos años y por la que han mantenido diversas reuniones con la Junta de Castilla y León. Y cuando habían logrado que la religión islámica se empezara a impartir como asignatura en los colegios con más demanda, la decisión se ha tenido que aplazar ante la falta de profesores nombrados por parte de la Comisión Islámica de España.

«No hay ninguno en Valladolid y a los de fuera no les es rentable, porque de momento son muy pocas horas a la semana y el salario no les permitiría ni siquiera pagar el alquiler de una vivienda», justifican en la Comisión Islámica de España, donde hace meses que tienen activada la búsqueda de profesores para esta provincia para proponer a la Junta de Castilla y León. «Confiamos en que en el segundo trimestre se pueda conseguir y haya algún profesor que pueda dar respuesta a esta demanda», señalan.

Con el comienzo del nuevo curso, la Junta de Castilla y León informó de que había dos colegios en la capital que habían recibido un número de sufuciente de alumnos que solicitaba cursar esta asignatura (debían ser al menos diez por centro). Eran el Fray Luis de León, en el barrio de Las Delicias, y el Entre Ríos, en La Rondilla. Entre los dos centros sumaban 34 alumnos interesados, de tal forma que la religión islámica estaba previsto que se estrenara este curso en Valladolid –el pasado año año se ofertó la posibilidad pero no hubo demanda suficiente–.

El acuerdo firmado entre la comunidad musulmana y el Estado español establece que la enseñanza religiosa islámica será impartida por profesores designados por las Comunidades pertenecientes a la Comisión Islámica de España. Es ésta, por tanto, la que propone los profesores para cursar esta asignatura. «Todos ellos tienen estudios en Educación Primaria o profesores de Secundaria, mientras que completan sus estudios con los cursos que de forma periódica organizamos en Zaragoza para que estén preparados para impartir la asignatura», añaden desde la Comisión Islámica. Y mientras que en Educación Secundaria la oferta de profesores es «alta», en Primaria es menor en el entorno de Valladolid.

Desde la Federación Comunidad Musulmana en Castilla y León han venido luchando en los últimos años por obtener esta educación en los colegios de la provincia dada la demanda que ellos reciben en los cursos que organizan.

Valladolid cuenta con cuatro mezquitas en la ciudad y varias en municipios de la provincia, mientras que la comunidad musulmana está formada por cerca de 6.800 personas en la ciudad.

Junto con la asignatura de religión islámica, los centros educativos de Valladolid cuentan desde hace unos cursos con la posibilidad de cursar religión católica (109 colegios y 38 institutos de Educación Secundaria), con un ligero repunte en el número de alumnos que lo demandan en Bachillerato. Además, en 22 de los colegios que ofertan la posibilidad de cursar religión católica contemplan también que se pueda cursar religión evangélica, 16 de de Primaria y seis de Secundaria.