Valladolid presenciará en marzo un eclipse lunar completo

Alejandro Ríos Lunes, 3 de febrero 2025, 15:03 Comenta Compartir

Un eclipse lunar ocurre en el momento en el que la Tierra se cruza en la trayectoria entre el sol y la luna, provocando que nuestro satélite, el cual brilla por el reflejo de la luz solar, deje de hacerlo debido a la sombra que proyecta nuestro planeta sobre el satélite. Ese momento de osbtrucción, es el que se conoce como eclipse.

Los eventos astronómicos traen asociados una parte de suerte, ya sea por la frecuencia en la que son visibles, como la alineación planetaria de febrero que no volverá a ocurrir hasta dentro de 400 años, como por la zona geográfica en la que ocurra, puesto que no en todos los lugares del globo se pueden apreciar todos los fenómenos astronómicos.

Ampliar Zonas del mundo en las que será visible el eclipse lunar. Instituto Geográfico Nacional

En el caso del eclipse lunar, que sucederá el 14 de marzo, la suerte está del lado de Valladolid capital, cuyos habiantes podrán apreciar toda las fases del evento, algo que las ciudades del levante no podrán decir.

Ampliar Imagen creada por el Instituto Geográfico Nacional en la que se puede conocer cómo se verá el eclipse de luna en Valladolid.

Al tratarse de un eclipse lunar, la observación es tarea sencilla, puesto que no hace falta ningún instrumental añadido o equipos de protección. El evento será visible en Valladolid durante la noche del 14 de marzo, concretamente desde las 6:05 de la mañana hasta las 9:56, aunque no en todas las horas se apreciará lo mismo. De hecho, y en contra de las creencias populares, la lunar no quedará completamente oscura, sino que adquirirá un color rojizo debido a la atmósfera terrestre, que desvía parte de la luz.

El eclispe parcial comenzará a las 6:10 y terminará a las 9:48, donde se podrá observar la luna ensombrecida, aunque no del todo. Para observar el clímax del fenómeno habrá que esperar hasta las 7:26, hora a la que comienza el eclispe total. Con una duración de una hora y tres minutos, a las 8:31 terminará la fase total, volviendo a la parcial para observar cómo el sol vuelve a iluminar a nuestro satélite.