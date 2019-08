La UVA y la USAL, entre las 900 mejores universidades del mundo, según el 'ranking' Shanghai Fachada de la Facultad de Derecho de Valladolid. / D. C. La Universitat de Barcelona, la mejor de España, repite entre las 200 más importantes instituciones académicas dentro de la clasificación EL NORTE Valladolid Jueves, 15 agosto 2019, 21:18

La Universidad de Salamanca (USAL) y la de Valladolid (UVA), ambas públicas, aparecen entre las 900 mejores del mundo según el Ranking Académico de Universidades del Mundo 2019 (ARWU por sus siglas en inglés) que realiza Shanghai Ranking Consultancy.

La salmantina es la que tiene mejor puntuación al situarse entre las 700 mejores y mejora, así, sus dos últimas clasificaciones. Por su parte, la de Valladolid mantiene su rango entre las 900 mejores, de una clasificación en la que hay trece universidades, todas públicas, entre las 500 principales instituciones académicas.

Por otro lado, la universidad con mayor puntuación y, por tanto, la mejor clasificada dentro de este ranking de Shanghai es la Universitat de Barcelona, que un año más repite entre las 200 mejores.

Entre las 300 mejores universidades hay otras tres españolas, la Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Granada y la Universitat de València. Dentro de las 400 más importantes, según el ARWU, se cuentan otras dos españolas: la Autónoma de Madrid y la Pompeu Fabra de Barcelona.

La Politècnica de València, la Universidad de Oviedo, la Universidad de Sevilla, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Zaragoza se sitúan entre las 500 mejores del mundo.

El año pasado, España acumulaba 10 universidades en el ARWU. En la edición de 2019, las universidades de Oviedo, Sevilla, Illes Balears y Zaragoza han ascendido a la lista de las 500 mejores, mientras la Universidade de Santiago de Compostela ha perdido su hueco entre el medio millar de mejores universidades mundiales.

Santiago es una de las cuatro universidades españolas situadas entre la posición 500 y 600, junto a la Politécnica de Madrid, Jaume I de Castellón y Rovira i Virgili de Tarragona. En el segmento de entre las 600 y 700 mejores universidades se colocan la Politècnica de Catalunya, Córdoba y Vigo.

Entre las 700 y 800 se sitúan la Rey Juan Carlos de Madrid, Castilla-La Mancha, La Laguna, Lleida, Murcia y Navarra. Después, entre las 800 y 900, aparecen las universidades Miguel Hernández de Elche, Pablo Olavide de Sevilla, Alicante, Cantabria, Extremadura, Girona, Jaén, Málaga y Valladolid.

Por último, las universidades de Alcalá de Henares (Madrid) y de Las Palmas de Gran Canaria se ubican entre las 900 y 1.000 más destacadas del ranking de Shanghai de 2019.

Harvard siempre gana

El ranking de Shanghai analiza 1.800 universidades de todo el mundo. Asimismo, valora el número de estudiantes que han logrado algún premio Nobel de ciencias o una medalla Fields de matemáticas, también sus investigaciones publicadas en revistas como 'Nature' o 'Sciencie', entre otros méritos.

El listado que se divulga cada 15 de agosto clasifica las 1.000 universidades más destacadas en todo el planeta. Un año más, y son 17 consecutivos, la universidad estadounidense de Harvard lidera el ranking, acompañada en el podio por otras habituales: la universidad de Standford (Estados Unidos) en segunda posición, y la de Cambridge (Reino Unido) en tercer lugar.

Estados Unidos sigue acaparando las mejores posiciones del ranking, y 12 de las 15 mejores universidades están ubicadas en este país, a excepción, además de Cambridge, de las británicas Oxford (séptima posición) y University College London (en el decimoquinto puesto).

La helvética Swiss Federal Institute of Technology Zurich es la primera universidad del ranking que no pertenece ni a Estados Unidos ni a Reino Unido, y repite así en el decimonoveno puesto de la lista como el mejor centro de la Europa continental. Para encontrar otra universidad europea no británica hay que descender hasta la 26ª posición, donde se encuentra la de Copenhagen en Dinamarca.