La trama Enredadera planeaba entrar en la capital y su alfoz mediante un edil de Laguna

«Para nada me ofrecí a intermediar con nadie, no tuvimos más contactos», asegura Biosca

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Laguna de Duero, Juan José Tomás Biosca, del PSOE, negó ayer cualquier tipo de trato de favor a la empresa Gespol y subrayó que el contacto que mantuvo con una de sus comerciales fue simplemente una presentación profesional sobre sus aplicaciones para el control del tráfico. «Ella vino, me hizo una presentación, el tema que me ofreció no me convenció mucho y no volvimos a tener ningún contacto más», destacó.

El edil puntualizó que «para nada» se ofreció a intermediar con Luis Vélez ni con nadie del Consistorio de la capital, con el objetivo de que la empresa se implantara en Valladolid y en los municipios de su cinturón, como asegura Pilar en la conversación que mantuvo a posteriori con su jefe, José Alberto Bueno Regodón. «Yo nunca he utilizado ni amistades ni mediaciones; lo único que les dijimos es que nos expusieran lo que nos ofrecían y que nos reuniríamos con el resto de los municipios de la CUVA (Comunidad Urbana de Valladolid), en modo alguno utilizar amistades para nada», señaló. Biosca asegura que aún tiene el 'pendrive' que le entregó la comercial con una demostración de sus sistemas y recalcó que no llegaron a plantear el proyecto de Gespol en el seno del órgano de coordinación de municipios. «Fue una conversación de diez minutos, no nos gustó y lo desestimamos», insistió.