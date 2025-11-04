Vox abandona el equipo de Gobierno de Medina del Campo Rompen con el PP y Medina Primero a causa de la aprobación del 'tasazo' de basuras y la «falta de seguridad ciudadana» en el municipio

Vox comunicó la retirada de su apoyo al equipo de Gobierno de Medina del Campo (hasta hoy formado por Partido Popular, Medina Primero y Vox) tras la «sucesión de desplantes políticos e institucionales», que se sumó a la «preocupante falta de seguridad ciudadana» en diferentes puntos del municipio, quienes la relacionaron con «acampadas irregulares y comportamientos incívicos».

En un comunicado recogido por Ical, la formación de Santiago Abascal lamentó que se hayan producido «desplantes» que «no son propios» entre socios de Gobierno, junto a la «inacción política en defensa de los intereses de los ciudadanos», añadieron.

Explicaron que la «falta de diálogo», los «incumplimientos», las «descalificaciones personales», la «ausencia de transparencia y la pérdida de confianza» han llevado a Vox a la conclusión de que «no se dan las condiciones necesarias para seguir formando parte del actual equipo de Gobierno», aseguraron en el documento difundido.

Así, trasladaron que la «última falta de respeto» fue durante el Pleno del pasado jueves en el que el alcalde del Partido Popular, Guzmán Gómez Alonso, «tergiversó» el sentido de voto de Vox respecto al 'tasazo de basura', que afectará al bolsillo de los vecinos con un «incremento del impuesto de un 70 por ciento para particulares y 137 por ciento para comercios y empresas», dijeron.

Antes de la votación, el alcalde quiso destacar que el otro concejal de Vox, Alberto Amigo, «sí seguía la supuesta disciplina de voto de Vox apoyando la subida del impuesto». En el momento en el que la portavoz de Vox, Atenea Santana, le quiso corregir, este le quitó la palabra y pasó a la votación, recordaron.

Desde Vox dejaron constancia que el sentido de voto era votar en contra de este 'tasazo', que «no tiene otro fin que castigar el bolsillo de los ciudadanos con normativas propias de las Agenda 2030, la economía circular y el fanatismo climático», advirtieron.

Seguridad

Por otro lado, subrayaron que el Grupo Municipal de Vox lleva denunciado la «preocupante falta de seguridad ciudadana» en diferentes puntos del municipio. Esta situación está «directamente relacionada con acampadas irregulares y comportamientos incívicos en espacios públicos que afectan al descanso vecinal, al mantenimiento urbano y a la convivencia social», puntualizaron.

Ante esta realidad, lo «único que ha recibido Vox por parte del alcalde es la indiferencia y el silencio político», criticaron, además de recordar que se ha solicitado de manera formal un informe sobre criminalidad, seguridad y actuaciones policiales en el municipio durante el último año, el cual «no se ha proporcionado y tampoco ningún dato relacionado», apostillaron.