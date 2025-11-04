El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La fachada del Ayuntamiento de Medina del Campo, en una imagen de archivo. Fran Jiménez

Vox abandona el equipo de Gobierno de Medina del Campo

Rompen con el PP y Medina Primero a causa de la aprobación del 'tasazo' de basuras y la «falta de seguridad ciudadana» en el municipio

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:45

Comenta

Vox comunicó la retirada de su apoyo al equipo de Gobierno de Medina del Campo (hasta hoy formado por Partido Popular, Medina Primero y Vox) tras la «sucesión de desplantes políticos e institucionales», que se sumó a la «preocupante falta de seguridad ciudadana» en diferentes puntos del municipio, quienes la relacionaron con «acampadas irregulares y comportamientos incívicos».

En un comunicado recogido por Ical, la formación de Santiago Abascal lamentó que se hayan producido «desplantes» que «no son propios» entre socios de Gobierno, junto a la «inacción política en defensa de los intereses de los ciudadanos», añadieron.

Explicaron que la «falta de diálogo», los «incumplimientos», las «descalificaciones personales», la «ausencia de transparencia y la pérdida de confianza» han llevado a Vox a la conclusión de que «no se dan las condiciones necesarias para seguir formando parte del actual equipo de Gobierno», aseguraron en el documento difundido.

Así, trasladaron que la «última falta de respeto» fue durante el Pleno del pasado jueves en el que el alcalde del Partido Popular, Guzmán Gómez Alonso, «tergiversó» el sentido de voto de Vox respecto al 'tasazo de basura', que afectará al bolsillo de los vecinos con un «incremento del impuesto de un 70 por ciento para particulares y 137 por ciento para comercios y empresas», dijeron.

Noticias relacionadas

El alcalde de Medina del Campo pide medidas contra los altercados de la población inmigrante

El alcalde de Medina del Campo pide medidas contra los altercados de la población inmigrante

El Gobierno «desmonta cualquier discurso de inseguridad» sobre los temporeros de Medina

El Gobierno «desmonta cualquier discurso de inseguridad» sobre los temporeros de Medina

Antes de la votación, el alcalde quiso destacar que el otro concejal de Vox, Alberto Amigo, «sí seguía la supuesta disciplina de voto de Vox apoyando la subida del impuesto». En el momento en el que la portavoz de Vox, Atenea Santana, le quiso corregir, este le quitó la palabra y pasó a la votación, recordaron.

Desde Vox dejaron constancia que el sentido de voto era votar en contra de este 'tasazo', que «no tiene otro fin que castigar el bolsillo de los ciudadanos con normativas propias de las Agenda 2030, la economía circular y el fanatismo climático», advirtieron.

Seguridad

Por otro lado, subrayaron que el Grupo Municipal de Vox lleva denunciado la «preocupante falta de seguridad ciudadana» en diferentes puntos del municipio. Esta situación está «directamente relacionada con acampadas irregulares y comportamientos incívicos en espacios públicos que afectan al descanso vecinal, al mantenimiento urbano y a la convivencia social», puntualizaron.

Ante esta realidad, lo «único que ha recibido Vox por parte del alcalde es la indiferencia y el silencio político», criticaron, además de recordar que se ha solicitado de manera formal un informe sobre criminalidad, seguridad y actuaciones policiales en el municipio durante el último año, el cual «no se ha proporcionado y tampoco ningún dato relacionado», apostillaron.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  4. 4

    «Locura» por el restaurante Martín Quiroga: hasta 21 horas de cola para conseguir reserva
  5. 5 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  6. 6

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  7. 7

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  8. 8

    Leroy Merlin implanta su nuevo modelo de tienda de proximidad en plena calle de Santiago
  9. 9

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia
  10. 10 Los más ricos de Castilla y León: cuatro salmantinos y tres segovianos lideran la lista Forbes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox abandona el equipo de Gobierno de Medina del Campo

Vox abandona el equipo de Gobierno de Medina del Campo