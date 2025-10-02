Rueda convierte en imprescindible su Fiesta de la Vendimia

Andrea Díez Valladolid Jueves, 2 de octubre 2025, 23:15 Comenta Compartir

Rueda ya está preparada para vivir su fiesta de la vendimia, una cita imprescindible para los amantes del vino y todo lo que rodea su cultura que este año alcanza su trigésimo quinta edición. La cita, programada para los días 11 y 12 de octubre, contará con la participación de bodegas que integran la D.O. Rueda, «que representan los 74 municipios que la conforman repartidos por las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila». Todas ellas ofrecerán sus mejores vinos con el objetivo de «lograr que esta fiesta pase a ser declarada de Interés Nacional e Internacional», avanzó el director general de la denominación, Santiago Mora, durante la presentación de la fiesta en la sede de la Diputación Provincial de Valladolid.

La fiesta llega «en el momento de máximo orgullo. Estamos terminando la vendimia y lo que vamos a celebrar es el trabajo de todo un año por parte de viticultores, bodegas… y que después de todos los nervios, vamos a ser capaces de mostrar la grandísima calidad de nuestras uvas», añadió Mora.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación de Valladolid, David Esteban, explicó que se ha preparado un programa «muy atractivo que gustará a todo el mundo» mientras que el alcalde de Rueda, José Ignacio Pérez, aseguró que esta celebración «no es solo un evento, es el alma de nuestro pueblo, un puente que conecta nuestro pasado agrícola con un presente de prosperidad entorno al vino». En opinión del regidor, «esta fiesta es la manifestación viva de lo que somos: tradición, cultura y comunidad en torno al vino. Disfrutaremos con responsabilidad de cada copa y actividad porque esta es la fiesta de todos».

Este año se distinguirá como Bodeguero de Honor al presidente de Bodega Cuatro Rayas, Ignacio Martín Obregón, coincidiendo con el 90 aniversario de la cooperativa y como Municipio de Honor, a Alaejos, en reconocimiento a su historia vinculada a la Denominación de Origen Rueda. Además, este año la fiesta contará con un nuevo formato de su Feria del Vino que se desarrollará durante el sábado y el domingo y que permitirá a los visitantes adquirir una copa y fichas para consumiciones a un «módico precio», explicó Santiago Mora.

Así, la Feria del Vino estará abierta el sábado de 12:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas, mientras que el domingo lo hará de 12:00 a 17:00h. El alcalde de Rueda recordó la organización de variadas actividades que completan el programa, como la recreación de la pisada de la uva 'Pequeños vendimiadores' y la discomovida infantil en la jornada del viernes; la XXII Feria Artesanal de la Vendimia; el Toro de la Vendimia o la IV edición de 'Admirar Luces del Barroco'. «Este año el lunes es fiesta así que de viernes a domingo tenemos multitud de actividades para todo el mundo», recordó.

La jornada del domingo estará protagonizada por el pregón, la pisada de la uva y la degustación del primer mosto, que darán paso a la continuación de la Feria del Vino en la plaza Mayor y a la tradicional paella popular. Los amantes del motor podrán disfrutar de la XVIII Concentración de coches y motos clásicos, mientras que los aficionados a la pintura y el arte podrán ser testigos del III Concurso Nacional de Pintura Rápida 'Villa de Rueda' y de la exposición de barricas del III Concurso de Pintura en Barrica. La XXXV edición de la Fiesta de la Vendimia está organizada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda y el Ayuntamiento de Rueda , con la colaboración de la Diputación de Valladolid, la Ruta del Vino, Cajamar y con el impulso de El Norte de Castilla.