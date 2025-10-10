Olmedo celebra la Virgen de Soterraña con un emocionante encierro

Olmedo despide sus fiestas con la celebración de un encierro con motivo de la festividad de la Virgen de Soterraña, un festejo lleno de emociones ... y diversión, donde los toros de Toropasión resultaron bravos tanto para los caballos como para los corredores de a pie. Solo dos de los cuatro astados entraron en el recorrido, pero debido a que se quedaron en la Loma del Hontanar se vio un bonito espectáculo con miles de espectadores presenciándolo.

Mucho público se había desplazado hasta Olmedo para ver uno de los últimos encierros de la provincia de Valladolid y el buen tiempo y la proximidad a la fiesta del 12 de octubre, que coincide con puente, hicieron que además de vecinos de la provincia se acercaran de otras provincias limítrofes, lo que propició un lleno en todas las zonas de atalancado.

A las 17:30 horas salían desde los corrales del Prado de la dehesa cuatro toros acompañados de seis bueyes en una veloz carrera hasta la carretera de Matapozuelos, donde se inicia la entrada a las calles, pero tanta era la velocidad que traían que antes de llegar al embudo, justo en la loma del Hontanar, los toros se quedaron parados cada uno en una zona acompañados de grupos de caballos que intentaban a golpe de garrocha llevarlos hasta su destino, lo que propinó que se viera un bonito espectáculo para el público presente, también acompañado por la bravura de los animales, que en todo momento hicieron hilo tanto a caballistas como a corredores, viéndose bonitos cortes, quiebros y a punta de garrocha a los equinos.

A la media hora entraba el primero de los toros por la calle en una carrera en la que los mozos apuraron hasta el final con un buen toro que apretaba, pero sin tirar ningún derrote, llegando a la plaza a los pocos minutos.

Un poco más tardó el segundo en entrar en las calles, un bello berrendo en colorado que, si bien al principio entraba con los bueyes, en un despiste se quedó rezagado para después completar la carrera solo por las calles.Tuvo un poquito más de peligro que su hermano, pues de vez en cuando se salía buscando a los corredores, que tenían que saltar las talanqueras para librarse del animal.

Los otros dos toros siguieron en la loma de Hontanar hasta casi las siete de la tarde, cuando ya viendo que era imposible encerrarlos en las calles se procedió a la recogida por los servicios municipales, dando por finalizado el encierro.

Una vez encerrados ya todos en los toriles se procedió a una capea en la que se soltaron dos toros y dos vacas y se vieron bonitos cortes y quiebros en un entretenido festejo que dejó muy buen sabor de boca a todos los aficionados, que fueron muchos los que se acercaron a la Villa de Olmedo para festejar la fiesta de la Virgen de Soterraña.