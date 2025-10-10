El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un momento del encierro de Olmedo. Nerea de Rojas

Olmedo celebra la Virgen de Soterraña con un emocionante encierro

Los toros resultaron bravos tanto para los caballos como para los corredores

Miguel Á. Rochas

Viernes, 10 de octubre 2025, 23:44

Olmedo despide sus fiestas con la celebración de un encierro con motivo de la festividad de la Virgen de Soterraña, un festejo lleno de emociones ... y diversión, donde los toros de Toropasión resultaron bravos tanto para los caballos como para los corredores de a pie. Solo dos de los cuatro astados entraron en el recorrido, pero debido a que se quedaron en la Loma del Hontanar se vio un bonito espectáculo con miles de espectadores presenciándolo.

