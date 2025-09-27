El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los recortadores, durante los festejos taurinos de Íscar.

Uno de los recortadores, durante los festejos taurinos de Íscar. Jaci Navas

Íscar festeja San Miguel con la suelta de dos toros desde el cajón

Una capea extraordinaria tanto de público como de la calidad de los novillos completó la jornada

M. Á. Rochas

Valladolid

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:01

La localidad de Íscar ha festejado a San Miguel con la suelta de dos toros desde los cajones dos ejemplares con mucho volumen y bien ... presentados, uno de Álvaro Núñez y otro de Torrestrella, que hicieron delicias de público y recortadores en una buena mañana taurina.

