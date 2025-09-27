Íscar festeja San Miguel con la suelta de dos toros desde el cajón

La localidad de Íscar ha festejado a San Miguel con la suelta de dos toros desde los cajones dos ejemplares con mucho volumen y bien ... presentados, uno de Álvaro Núñez y otro de Torrestrella, que hicieron delicias de público y recortadores en una buena mañana taurina.

A las once de la mañana salía el primero de los toros desde los cajones un ejemplar castaño del hierro de Álvaro Núñez de nombre 'Perdicero' un bravo ejemplar que ya desde salida demostró su clase acudiendo bien al embroque de los recortadores y siguiendo bien las embestidas hasta el final con algún momento de apuro para alguno y donde el toro no paró de rematar contra las talanqueras y todo lo que se movía.

Después de un buen rato donde los recortadores pudieron sacar todo el brillo del novillo, el toro bajó en una carrera pausada, y muchas veces al trote, hasta la plaza de toros donde se le encerró en los toriles.

Posteriormente salió el segundo de los toros del cajón un berrendo en negro de hierro de Torrestrella de nombre 'Muchaprisa' y que hizo honor a su nombre porque poco tiempo estuvo el astado en la plazuela donde la soltaron cogiendo la calle velozmente hacia la plaza de toros.

Una vez acabado este festejo se soltaron en la plaza de toros otros dos novillos para completar una capea extraordinaria tanto de público como de la calidad de los novillos.