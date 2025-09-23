El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

I Jornada de Agricultura de Conservación celebrada en Barruelo del Valle en 2016 L. Negro

Barruelo del Valle acoge una jornada sobre agricultura de conservación

La cita se celebrará este jueves en la finca Soteso, y forma parte del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:19

El próximo jueves 25 de septiembre, Barruelo del Valle volverá a convertirse en punto de encuentro para agricultores y técnicos. Será la segunda Jornada de ... Campo de Agricultura de Conservación que acoge la localidad, después de la celebrada en 2016 y que reunió a más de 2.000 profesionales del campo. De nuevo, esta gran cita agrícola, que es abierta y gratuita, tendrá lugar en la Finca Soteso, gestionada por los hermanos Javier y Fernando García Duque, donde se llevarán a cabo diferentes ponencias y demostraciones.

