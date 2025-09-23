Barruelo del Valle acoge una jornada sobre agricultura de conservación

El próximo jueves 25 de septiembre, Barruelo del Valle volverá a convertirse en punto de encuentro para agricultores y técnicos. Será la segunda Jornada de ... Campo de Agricultura de Conservación que acoge la localidad, después de la celebrada en 2016 y que reunió a más de 2.000 profesionales del campo. De nuevo, esta gran cita agrícola, que es abierta y gratuita, tendrá lugar en la Finca Soteso, gestionada por los hermanos Javier y Fernando García Duque, donde se llevarán a cabo diferentes ponencias y demostraciones.

El encuentro forma parte del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, dentro de un programa pensado para dar a conocer la Siembra Directa y otras técnicas que buscan mejorar la rentabilidad de las explotaciones y, al mismo tiempo, cuidar el suelo y el medio ambiente.

La finca anfitriona, con más de siete hectáreas, es un buen ejemplo de cómo se puede trabajar en los secanos vallisoletanos con una rotación que alterna oleaginosas como colza o girasol, leguminosas como la lenteja y cereal blando. «La siembra directa está más de actualidad que nunca, ante la necesidad de reducir costes debido a los precios actuales de los productos agrícolas», señala el Fernando García Duque, cuando explica su forma de trabajar. Los asistentes podrán conocer de primera mano cómo esta explotación ha logrado mantenerse con éxito en Siembra Directa durante más de quince años, reduciendo la erosión del suelo y mejorando la eficiencia en el uso de insumos. «Volver a hacer una jornada en el mismo lugar, después de nueve años, proyectará una visión de los beneficios de la siembra directa y de su sostenibilidad en el tiempo», añade.

Ampliar Carpa instalada en la Finca Soteso, donde se celebrará la jornada este jueves L. Negro

Un programa práctico

La jornada arrancará a las 9:30 de la mañana con la recepción de participantes y la inauguración oficial por parte de las autoridades. Después, llegará el momento de pasar por las cuatro estaciones temáticas, donde expertos y agricultores compartirán sus experiencias. Eusebio Miguel Antolín hablará de 'Digitalización y manejo de insumos en siembra directa', César García de Lucas sobre el 'Manejo del girasol en siembra directa' y los hermanos García Duque, anfitriones de la jornada, contarán también su experiencia con la agricultura de conservación.

A partir de las 13:00 horas se celebrará una demostración dinámica de maquinaria, en la que varias empresas mostrarán lo último en innovación para el campo. La jornada culminará con un almuerzo de convivencia.