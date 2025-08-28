El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un grupo de jóvenes baila durante el tradicional Agua Va en el chupinazo. A. S.

¡Agua va! para inaugurar las fiestas de Pedrajas

Cientos de peñistas dieron la bienvenida a la programación festiva de San Agustín con la tradicional mojada durante el chupinazo

Andrea Sánchez

Jueves, 28 de agosto 2025, 09:12

Cientos de pedrajeros y pedrajeras se pusieron ayer por la tarde su ropa, fajín y pañuelo para dar la bienvenida a las fiestas patronales de ... San Agustín. Aunque la jornada se presentaba algo más fresca que días anteriores, al habitual izado de banderas y chupinazo le siguió, como es tradición, el famoso ¡Agua Va! en el que jóvenes y mayores acabaron empapados en una plaza decorada para la ocasión, que esta vez además lucía estandartes de ganchillo. «Si he de decir el punto más emotivo posiblemente sea el izado de banderas, el chupinazo y el 'Agua va', ya que es el primer momento de estallido de las fiestas, y es cierto que la gente está más contenta, más efusiva y con más ganas de disfrutar», señalaba el alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo.

