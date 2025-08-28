¡Agua va! para inaugurar las fiestas de Pedrajas

Cientos de pedrajeros y pedrajeras se pusieron ayer por la tarde su ropa, fajín y pañuelo para dar la bienvenida a las fiestas patronales de ... San Agustín. Aunque la jornada se presentaba algo más fresca que días anteriores, al habitual izado de banderas y chupinazo le siguió, como es tradición, el famoso ¡Agua Va! en el que jóvenes y mayores acabaron empapados en una plaza decorada para la ocasión, que esta vez además lucía estandartes de ganchillo. «Si he de decir el punto más emotivo posiblemente sea el izado de banderas, el chupinazo y el 'Agua va', ya que es el primer momento de estallido de las fiestas, y es cierto que la gente está más contenta, más efusiva y con más ganas de disfrutar», señalaba el alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo.

La charanga La Gaveta se había encargado previamente de amenizar un multitudinario desfile de peñas, en el que cientos de vecinos, en un pasacalles multicolor, bailaron al ritmo de las notas más festivas. «El elemento especial de las fiestas de Pedrajas es la gente, y por supuesto las peñas, que desempeñan un papel importante, y son aquellas que aportan la vitamina, tanto para los vecinos como para la gente que viene de fuera», añadía el regidor.

La primera jornada festiva se completó con el primer encierro urbano y la posterior verbena a cargo de la orquesta Azabache, que inicialmente estaba anunciada para la jornada de este jueves pero que finalmente actuó un día antes.

Las fiestas de San Agustín continúan hoy con un programa muy completo desde actividades para los más pequeños, la tradicional misa y procesión en honor al patrón, hasta vermut y verbenas, así como los tradicionales los festejos taurinos. «Pedrajas de San Esteban es un pueblo taurino y eso se refleja muchísimo en el que es el programa de fiestas. Tenemos seis encierros, cuatro probadillas y dos capeas - afirma Romo Martín - y luego aparte el Certamen de Novilleros Empiñonarte de España, que este año cumple su vigésima quinta edición, y es ya una cita ineludible dentro de aquellos festejos que promocionan las jóvenes promesas del toreo».