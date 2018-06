El Papa impone el birrete al claretiano de Canillas de Esgueva, Aquilino Bocos Aquilino Bocos, tras ser creado cardenal por el Papa. / A. Solaro-AF Francisco invitó ayer a 14 nuevos cardenales, entre ellos el sacerdote vallisoletano, a «no mirar a los demás por encima del hombro» EL NORTE Valladolid Viernes, 29 junio 2018, 10:58

El exsuperior general de la Congregación de los misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María entre 1991 y 1997, el sacerdote Aquilino Bocos, fue ayer nombrado cardenal por el Papa Francisco en una ceremonia solemne celebrada en la Basílica de San Pedro, donde el sumo Pontífice impuso el birrete a 14 nuevos cardenales (dos de ellos españoles).

En este acto, el Papa Francisco invitó a los 14 nuevos cardenales a huir de las «intrigas asfixiantes» y de las «lógicas mundanas», mientras que les pidió que «no se dejen derrotar y encerrar por lógicas mundanas que desvían la mirada de lo importante» y que estén siempre al servicio de los demás. «Ninguno de nosotros debe mirar a los demás por encima del hombro, desde arriba. Únicamente nos es lícito mirar a una persona desde arriba hacia abajo, cuando la ayudamos a levantarse», añadió, según recoge Europa Press.

Durante la homilía, les recordó que «la máxima condecoración» y la «mayor promoción» que pueden obtener es «servir a Cristo en el pueblo fiel de Dios, en el hambriento, en el olvidado, en el encarcelado, en el enfermo, en el tóxico-dependiente, en el abandonado».

Así, dejó claro que «los momentos importantes y cruciales en la vida dejan hablar al corazón y muestran las intenciones y las tensiones» y que «tales encrucijadas de la existencia interpelan y logran sacar a la luz búsquedas y deseos no siempre transparentes del corazón humano». Con este nombramiento, España pasa a tener 15 purpurados en el colegio cardenalicio, once electores y seis no electores. En lo que se refiere a la Diócesis de Valladolid, suma uno más, junto al cardenal Carlos Amigo (obispo emérito de Sevilla) y el actual arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, que es abulense de nacimiento pero al frente de la Diócesis desde hace ocho años.