Optimismo comedido del PSOE de Valladolid por el sondeo que le da hasta 13 ediles De izquierda a derecha y se arriba abajo, Óscar Puente, José Antonio de Santiago, Manuel Saravia, Julio Jesús Carnero, Francisco Igea y Ana Sánchez. / El Norte El PP asegura que le sirve para «reorientar y corregir» de cara a conseguir la mayoría absoluta en mayo LORENA SANCHO Valladolid Lunes, 18 marzo 2019, 07:48

El sondeo electoral que GAD3 ha elaborado para El Norte de Castilla y cuyos resultados, publicados ayer, auguran hasta 13 concejales al PSOE en un pleno del Ayuntamiento de Valladolid que estará compuesto por 27 ediles, inyecta optimismo comedido al socialista Óscar Puente y «energía» para trabajar en los próximos dos meses al Partido Popular que encabezará Pilar del Olmo, que, según la citada encuesta, perdería entre tres y cuatro concejales. Un análisis acogido con recelo por Toma la Palabra ante la posible pérdida de su representación en el Ayuntamiento y con un escenario indefinido aún tanto por Ciudadanos como por Podemos, que carecen de cabeza de lista en sus listas.

Pese a que con los datos de esta encuesta rozaría la mayoría absoluta, Puente se la toma «con prudencia» ante la experiencia vivida «con otras que después no se confirmaron», pero reconoce que marca tendencias que han venido comprobando, «como que el PSOE crece y el Partido Popular baja, la posible irrupción de Vox y el frenazo de Ciudadanos». Admite que es «bonito ver estos datos porque el trabajo está siendo bien valorado» pero su particular encuesta, dice, es la de «pisar la calle y estar en buena sintonía con la gente», por lo que aboga por seguir trabajando. Se muestra, eso sí, sorprendido por el descenso «tan pronunciado» de Toma la Palabra y asegura que no coincide con los datos que ellos manejan. «Porque veo una valoración alta y buen conocimiento del candidato, de Manuel Saravia, y hay una tendencia clara al alza contrastada», señaló.

Sorpresa en Toma la Palabra

La propia formación de izquierdas, que a tenor de los resultados pasaría de cuatro ediles actuales a uno o ninguno, mostró su sorpresa con los datos desde primera hora en sus redes sociales, ratificada posteriormente por Saravia, quien los situó «abrumadoramente lejos de los datos que manejamos y, desde luego, de lo que percibimos en la calle y de lo que parecería razonable». Abogó así por seguir trabajando con la hipótesis de que «mejoraremos nuestros ya buenos resultados de 2015» y evitó pronunciarse sobre una posible absorción de votos de Toma la Palabra por parte del PSOE porque «creemos que no va a pasar».

Esta misma percepción mostró José Sarrión, candidato por Izquierda Unida a la Junta, quien vio una «incompatibilidad» entre la valoración y el conocimiento «alto» de los ciudadanos sobre Manuel Saravia y la bajada que se pronostica. «Su valoración y el buen trabajo desempeñado por nuestro grupo municipal augurar un resultado muy superior», dijo convencido.

Poco halagüeños son también los resultados para el Partido Popular, que pasaría de 12 concejales a 8 ó 9 a tenor del trabajo de GAD3, «la empresa con más prestigio en demoscopia», según consideró José Antonio de Santiago–Juárez, director de campaña de Pilar del Olmo, candidata a la Alcaldía. Convencido de que el PP «ganará por mayoría», el también vicepresidente de la Junta se tomó estos resultados como una herramienta «para analizar, estudiar y que sirva para motivar de cara a trabajar con la misma ilusión». Pues de este sondeo, De Santiago–Juárez extrae dos lecturas.

Por un lado, que el paso por la oposición no le ha sentado demasiado bien al Partido Popular «y en cuatro años no hemos hecho buena labor». Y, por otro, que Pilar del Olmo, la nueva cabeza de lista para gobernar el Ayuntamiento, «es valorada, conocida y recibe el aprobado de los ciudadanos». «Por tanto, nos sirve para reorientar cosas y corregir. Pero vamos a ganar con mayoría, aunque ahora le viene bien al PSOE para coger ánimo, porque está con la moral caída por ese noveno puesto en la lista que nadie quería», comentó en alusión a la renuncia del edil de Hacienda, Antonio Gato, a ocupar ese puesto y, por tanto, a ir en la lista.

La encuesta, realizada entre el 12 y el 14 de marzo, no contempla en cambio la renuncia de Pilar de Vicente, portavoz de Ciudadanos, a ser candidata a la Alcaldía tras su apoyo a Silvia Clemente en las primarias autonómicas. El candidato a la Junta y vencedor de ese proceso, Francisco Igea, sale reforzado de esa polémica y es, a excepción del cabeza de lista de UPL, el líder mejor valorado. «Está muy bien salir entre los primeros porque indica que hay posibilidades de sacar buen resultado, pero tenemos trabajo por hacer». Lo primero, dice, encontrar un buen candidato al Ayuntamiento de Valladolid. «Me preocupa ese asunto», pero admite que tras la crisis, la encuesta demuestra que «hay buen suelo».

Sin candidato está también Podemos. Israel Álvarez, secretario municipal, cree «comprensible» el sondeo –perdería uno o dos ediles– dado el debate sobre la confluencia con Toma la Palabra y la marcha de Charo Chávez al PSOE. Comparte, eso sí, la valoración de los jóvenes, «porque el 15M climático de la juventud puede ver nuestra fuerza con ese mensaje».

LAS REACCIONES

«Me tomo las encuestas con prudencia, pero marca una tendencia al alza que comprobamos desde hace tiempo» óscar puente. alcalde de valladolid

«Le viene bien al PSOE, que está con la moral caída, y nos motiva para ganar porque nuestra candidata aprueba» josé A. De Santiago-Juárez. Director de campaña del PP

«Está abrumadoramente lejos de los datos que manejamos. Y, desde luego, de lo que percibimos en la calle» manuel saravia. Concejal y candidato de VTLP

«Los resultados son comprensibles teniendo en cuenta la incidencia de la marcha de Charo Chávez al PSOE» Israel Álvarez. Secretario municipal de Podemos

«Está claro que el PSOE está en una tendencia al alza, pero estoy segura de que Óscar Puente conseguirá la mayoría» Teresa López. Secretaria provincial del PSOE

«Avala que el grado de conocimiento y valoración de nuestra candidata es alto, así que solo nos queda trabajar» Jesús Julio Carnero. Presidente provincial del PP

«Está hecha en mitad de una crisis y nos ofrece un suelo razonable, así que indica que hay posibilidad de un buen resultado» Francisco Igea. Candidato por Cs a la Junta

«Nosotros respetamos siempre las encuestas, pero las reales son las que nos ofrecen los resultados en las urnas» Ana Sánchez. Secretaria de Organización PSOE

«A día de hoy los resultados de cualquier encuesta son poco creíbles por la alta volatilidad del voto» José Sarrión. Candidato por IU a la Junta