El nuevo deán de la Catedral trabajará para abrirla más a la ciudad

La casa madre abierta a todos. El nuevo deán de la Catedral de Valladolid ha tomado posesión de su cargo con el propósito de abrir ... la Iglesia Mayor a toda la sociedad. El incremento del turismo religioso en la ciudad así como los numerosos actos eclesiásticos y algunos civiles que se celebran aquí significa un revulsivo para la Seo Metropolitana que, en primer término, además de las celebraciones solemnes se evidenciará ya desde el próximo mes de octubre con el comienzo de los trabajos de remodelación de algunas zonas como son el museo, el acceso hacia la plaza de la Universidad y la creación de un ambicioso espacio de investigación y estudio diocesano.

El arzobispo, Luis Argüello, presidió la eucaristía de toma de posesión del cargo votado el pasado mes de junio y rubricado oficialmente por el prelado el pasado 15 de agosto en el mismo decreto de nombramientos en que se anunciaba la reordenación territorial dentro de la Diócesis de Valladolid de una veintena de sacerdotes y diáconos. Algunos de ellos, precisamente, acompañaron al Manuel Fernández Narros en una emotiva misa con la que también se inicia el curso pastoral donde la Archidiócesis de Valladolid vivirá «como una llamada a edificar un pueblo santo».

Una fiesta diocesana en el interior del templo en medio de la fiesta civil del exterior pero en honor a la Virgen de San Lorenzo cuya procesión de este lunes también es una manera de hacer misión y abrir las iglesias a la sociedad vallisoletana en torno a su Patrona como comentaban varios de los curas reunidos allí ante los mensajes del nuevo deán de abrir la Catedral a todos como, por ejemplo, en las próximas horas, en la misa solemne del próximo día 8 de septiembre, a partir del mediodía, a la llegada de la triunfal Procesión de Nuestra Señora de San Lorenzo que partirá a las 10.30 horas de su templo parroquial.

Ampliar El nuevo deán, durante la ceremonia de toma de posesión. A. Mingueza

Numerosos sacerdotes acompañaron al nuevo deán esta tarde, presididos por Luis Argüello así como el obispo emérito de Santander, Manuel Sánchez Monge. Una celebración en que Fernández Narros recoge el testigo de José Andrés Cabrerizo tras doce años en el cargo y donde también abrió la Seo a diferentes eventos musicales y exposiciones de carácter religioso bajo el mandato del actual prelado pero también con el emérito Ricardo Blázquez. Ya entonces el deseo era trabajar «para que la Catedral de Valladolid sea el centro pastoral, artístico y cultural» de la Archidiócesis, propósito que retoma Fernández Narros pero con los números aprobados dado que la inversión consignada para la inminente obra es de 6,4 millones. Con todo, pese a las posibles incomodidades de una obra, desde el Cabildo Catedralicio se insistía este sábado es que no va a afectar a los cultos ordinarios ni extraordinarios, es decir, ni a las misas de diario ni de fin de semana pero tampoco a las correspondientes del tiempo, por ejemplo, de Navidad o Semana Santa.

Los sitiales inferiores de la sillería del presbiterio acogían a algo menos de una veintena de presbíteros en una eucaristía con numerosas piezas musicales con especial significado desde la entrada con Misioneros del Reino hasta el Salve Regina final, en honor a la advocación de esta iglesia, Nuestra Señora de la Asunción. Entremedias, el Gloria, el Salmo responsorial o el tema Contigo estoy, en la comunión. Unos cantos de mucha belleza musical que interpretaron el Coro del Santuario y el Coro de las dominicas de Santa Rosa con el apoyo del órgano catedralicio tocado por Juan Pablo Hervada, el trompetista Ricardo Gómez y el violinista Óscar Alejos. En cuanto a la participación del pueblo, había sitio en los bancos de la nave central.

El deán accede al cargo con «ganas e ilusión» como ha señalado en las últimas horas insistiendo en el «agradecimiento a Dios y a mis hermanos del Cabildo Catedralicio» por confiar en él para este cargo durante los próximos tres años en que, en materia de obras y reformas, será una de las etapas más fructíferas de la Seo Metropolitana de las últimas décadas. Fernández Narros también ha insistido en que promoverá la mejora de la accesibilidad al templo para las celebraciones religiosas así como la promoción de su numeroso patrimonio, animando en este sentido a admirar las piezas que de manera temporal se han colocado en las capillas del templo como consecuencia del vaciado de las dependencias del museo contiguo para el inicio de la restauración que, en este caso, significará poder ofrecer al visitante un renovado concepto museográfico favoreciendo mejor contemplación de las obras y con una distribución y acceso acorde a los tiempos destacando la incorporación de medios tecnológicos y el novedoso vestíbulo desde el Patio de los Cipreses.

Tomas de posesión La Overuela, Parquesol y Valle Esgueva

La reordenación planteada por Luis Argüello y conocida públicamente hace tres semanas continuará este mismo domingo, a las 11:00 horas, con la entrada de Isidro Alonso Moratinos como nuevo párroco de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en el barrio de La Overuela. En Parquesol será el sacerdote Gregorio Casado Jiménez quien tome posesión, a partir de las 12.30 horas, en la Parroquia Nuestra Señora de Prado con la celebración del prelado vallisoletano . Y en la provincia, también este domingo, ese mismo día Alberto Muñoz Pardal tomará posesión a las 11, 12 y 13:15 horas como párroco de Villarmentero, Castronuevo y Renedo de Esgueva, respectivamente, acompañado del vicario general, Jesús Fernández Lubiano.