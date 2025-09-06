El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El nuevo deán, Manuel Fernández Narros, durante la celebración.

Ver 15 fotos
El nuevo deán, Manuel Fernández Narros, durante la celebración. A. Mingueza
Valladolid

El nuevo deán de la Catedral trabajará para abrirla más a la ciudad

Fernández Narros toma posesión de su cargo por un periodo de tres años en una celebración presidida por el arzobispo Luis Argüello y el obispo emérito Manuel Sánchez Monge

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:45

La casa madre abierta a todos. El nuevo deán de la Catedral de Valladolid ha tomado posesión de su cargo con el propósito de abrir ... la Iglesia Mayor a toda la sociedad. El incremento del turismo religioso en la ciudad así como los numerosos actos eclesiásticos y algunos civiles que se celebran aquí significa un revulsivo para la Seo Metropolitana que, en primer término, además de las celebraciones solemnes se evidenciará ya desde el próximo mes de octubre con el comienzo de los trabajos de remodelación de algunas zonas como son el museo, el acceso hacia la plaza de la Universidad y la creación de un ambicioso espacio de investigación y estudio diocesano.

