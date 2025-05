El ministro de Agricultura, Luis Planas inaugura la nueva bodega de Protos en Cubillas de Santa Marta

Bodegas Protos ha inaugurado oficialmente su nueva bodega en la Denominación de Origen Cigales, un gran proyecto que marca la expansión de la firma en ... la elaboración de vinos rosados. El acto contó con la presencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo del sector vitivinícola español. También han asistido al acto la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, el delegado del Gobierno Nicanor Sen, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y como anfitriones el alcalde de Cubillas de Santa Marta, Julio Fernández Portela y, por supuesto, el presidente de Bodegas Protos, Edmundo Bayón.

Con una inversión que supera los seis millones de euros, esta nueva instalación representa un paso estratégico de la compañía por afianzar su liderazgo en un segmento en auge como es el del vino rosado. La bodega, ubicada en plena Denominación de Origen Cigales, ha sido diseñada desde cero para garantizar el máximo respeto por la uva y una elaboración minuciosa, basada en tecnología de vanguardia.

Se trata de un nuevo hito para esta gran bodega con casi 100 años de historia, tal y como destacó Edmundo Bayón durante su intervención. Apuntó que el diseño y equipamiento de las instalaciones responde a las exigencias propias de los vinos rosados, con tecnologías que permiten el control en tiempo real del color y calidad del mosto y a las que aplican el saber hacer de la compañía en las DO Ribera del Duero y Rueda. «Hacemos vinos redondos, equilibrados y complejos y llevamos cinco años de andadura generando empleo y riqueza en esta comarca», señaló y subrayó también la apuesta por la tecnificación de los procesos y agradeciendo el apoyo recibido tanto por parte de la Junta de Castilla y León como del Gobierno de España para hacer realidad este proyecto, «una inversión que considerábamos imprescindible si queríamos destacar en un mercado cada vez más competitivo». Finalmente, reivindicó el papel de Protos como motor económico y cultural en Castilla y León, y como referente internacional del vino español.

Una marca que engrandece la DO Cigales

Por su parte, la consejera María González Corral felicitó a la empresa por seguir apostando por el territorio, subrayando que «esta bodega refuerza el valor de la Denominación de Origen Cigales, que exporta millones de litros de vino al año y que cuenta con una historia que se remonta al menos al siglo X, aunque la denominación se creó en el año 1991». Recordó también el papel pionero de Protos en el desarrollo de la viticultura regional y su generosidad al ceder en su día el nombre al Consejo Regulador Ribera del Duero.

González Corral aseguró que desde la Junta se seguirá apostando por la innovación y la calidad mediante programas de investigación y desarrollo. Aprovechó la ocasión para trasladar al ministro las demandas del sector, recordando que es necesario que las administraciones públicas -autonómica, nacional y europea- «sigamos trabajando para dar respuesta de forma eficaz a las necesidades de los profesionales del campo, para que cuenten con la financiación necesaria», apuntó. «Confío en que el ministro recoja las necesidades que aquí tenemos y que se las pueda trasladar al Comisario de Agricultura Europeo, como yo he tenido la oportunidad de hacer en los dos encuentros que he mantenido con él», añadió.

El ministro Luis Planas fue el encargado clausurar el acto de inauguración destacando la importancia del sector vitivinícola como motor económico y cultural de España. «Somos el mayor viñedo del mundo 914.000 hectáreas, con el 28% del conjunto de la Unión Europea y el 13% del conjunto del planeta. Somos también el segundo exportador en volumen y el tercero en valor de la Unión Europea. Eso se ha logrado gracias a empresas como Protos, que combinan tradición, innovación y visión de futuro», afirmó.

Planas se mostró impresionado por la modernidad de las instalaciones y por la apuesta decidida por la calidad y la diferenciación. «Este es el camino. Crear valor, apostar por productos que respondan a las nuevas demandas del consumidor, ya sea en rosados, blancos o incluso vinos sin alcohol», dijo, al tiempo que reconocía los desafíos del cambio climático y las variaciones en el consumo global. «El sector ha demostrado estar a la altura de los retos y desde el Gobierno seguiremos apoyándolo, tanto con campañas de promoción como con la defensa de sus intereses en Bruselas», abundó.

No se olvidó tampoco de mencionar la crisis arancelaria destacando que «la situación desde el punto de vista comercial no es normal. Estamos en este momento sometidos a un arancel del 10% por parte de Estados Unidos y se ha iniciado un proceso en el cual tanto España, como la Unión Europea, defiende llegar a una solución negociada para evitar una guerra comercial que no beneficia a nadie», dijo refiriéndose a lo ocurrido en la competencia entre Airbus y Boeing. «Apostamos decididamente, no solo por estar presentes en los mercados en los que estamos, sino por aumentar nuestra presencia y diversificarla», recalcó.