El método Living, el hogar soñado a tu alcance

Esta empresa vallisoletana ofrece todos los servicios necesarios para que los clientes puedan disfrutar de una vivienda a su gusto

Living hace posible que los sueños se hagan realidad. Su método, diferente, original y pionero en el mundo, permite que sus clientes tan sólo tengan que describir lo que necesitan para ejecutar esos deseos. «Ofrecemos cualquier servicio relacionado con el hogar, una experiencia completa que comienza en el proceso de compra y se mantiene en el tiempo tras la entrega de llaves de la vivienda», explica el equipo de Living, una empresa que nació hace 18 meses y que desde este verano cuenta con un local en la calle López Gómez, 17.

Living dispone de profesionales especializados en distintas áreas, encargados de prestar los servicios que demanda el cliente: «Desde una reparación en el hogar, hasta la contratación de un seguro o de una hipoteca... Todo lo necesario para que las personas que confíen en nosotros no tengan que emplear tiempo y realizar un esfuerzo, que, a veces, puede resultar infructuoso porque no son especialistas en la materia. Nuestra idea es que solo tenga que preocuparse de disfrutar de su hogar porque contará con una atención personalizada para cualquier problema que pueda surgirle».

Pero el método Living va más allá. Habitualmente, una persona compra una vivienda a través de una hipoteca y, posteriormente, introduce una serie de reformas en ella, pagadas gracias a los ahorros o financiadas mediante un crédito bancario. Los gastos se multiplican, y en muchas ocasiones estos provocan que la vivienda soñada se quede en eso, en un sueño. Con Living, todo cambia. «El cliente nos informa del inmueble que quiere comprar y de las reformas que quiere introducir en él. Nosotros estudiamos su presupuesto y la operación para que pueda ser ejecutada, si no han elegido un inmueble concreto, tamibién lo buscamos, implementamos nuestro método para realizar los cambios necesarios para obtener la vivienda acorde a sus gustos y necesidades y se la entregamos totalmente acabada, aportando además tasación oficial,de modo que pueda pedir hipoteca sobre el precio final, que incluye todos los gastos. En muchos casos, ese precio final no solo no se incrementa, sino que puede abaratarse».

Uno de los salones diseñado por Living. / Living

El método Living también puede ser aplicado en una vivienda de nueva construcción. Normalmente, las entidades bancarias conceden un crédito autopromotor, que suele cubrir únicamente la construcción del inmueble. El resto -el terreno, el proyecto de arquitectura, las tasas del Ayuntamiento y el IVA- deben ser abonados por el comprador de forma prácticamente inmediata. «Esto obliga a tener una gran cantidad de dinero ahorrado para hacer frente a esos gastos. Nosotros, vendemos el unifamiliar una vez terminado, siempre atendiendo a los deseos y a las necesidades presupuestarias del cliente, con lo cual todos los gastos pueden ser incluidos dentro de una misma hipoteca. Nuestros profesionales dan precios finales y plazos de ejecución exactos porque trabajamos con empresas de plena confianza que disponen de técnicas organizativas avanzadas».

Otro de los servicios que Living puede ofrecer es la gestión de la venta de una casa. Living dispone cualquier servicio que se pueda necesitar para vender el inmueble, ya sea a través de uno de los planes completos destinados a dejar en manos de sus profesionales todo el proceso de venta (Plan Contigo, Plan Living, o Plan Tradicional) o de cualquier servicio por separado, como podría ser un reportaje fotográfico profesional o la tramitación del certificado de eficiencia energética. Siguiendo la filosofía de la empresa, siempre centrada en el cliente, lo primero que hacen es explicar todo el proceso de venta paso por paso sin ningún compromiso mientras el cliente toma un café tranquilamente en su oficina,de esta manera, podrá valorar y decidir con toda la información posible, qué necesita. Además, todos los planes son personalizabes, pudiendo ser con o sin exclusividad, y con o sin comisión. El cliente manda.

Información:

Dirección: C/ López Gómez, 17, Valladolid

Teléfono: 674 38 68 74

Web: www.liv-ing.com

Mail: valladolid@liv-ing.com