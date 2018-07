Malestar entre los vecinos de La Seca por la deficiente calidad de la señal de televisión Repetidor de televisisón en La Seca. / M. R. Esperan, junto al Ayuntamiento, que la Diputación resuelva el problema M. ROCHAS La Seca Viernes, 13 julio 2018, 10:48

La localidad de La Seca es otra de las poblaciones donde la señal de televisión es defectuosa, si bien una parte del pueblo carece de estos problemas, en otra la situación es muy distinta, produciéndose hasta veinte cortes diarios, lo que impide ver la mayoría de canales, aunque exista un repetidor.

Son muchos los vecinos que protestan a diario o acuden a exponer sus quejas al Ayuntamiento. Es el caso de Julio Gómez Maeso, que presentó una queja al presidente de la Diputación en abril del 2015, cuado empezaron a surgier los problemas como consecuencia del cambio a Televisión Digital Terrestre (TDT), y que siguen sin solucionarse.

«La Televisión de Castilla y León y las autonómicas es imposible verlas, las otras sí, pero no hay día en que no se vaya la señal», expone Julio, quien dice estar cansado ya de que las quejas «no sirvan para nada». «En el Ayuntamiento nos dicen que se están realizando todas las gestiones oportunas, pero llevamos así varios años. En cuanto hay un cambio de tiempo, lluvia, viento o cualquier otra inclemencia, se pierde la señal, pero no unos minutos, sino horas», relata este vecino, quien asegura que es competencia de la Diputación.

Desde el Ayuntamiento de La Seca, su regidor, el socialista Gregorio Bayón, asegura tener conocimiento de las quejas vecinales por los cortes de la señal. «Nos hemos puesto en infinidad de ocasiones en contacto con la Diputación para que tresuelvan el problema, porque además hay un repetidor, que no sabemos en qué estado se encuentra, ya que pertenece a la institución provincial. Todo lo que esté en nuestras manos para ayudar a los vecinos lo haremos, y esperamos que entre todos se pueda resolver ya que afecta a una parte de la población del municipio»