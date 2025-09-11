Valladolid baila al ritmo de Elvis

La playa de las Moreras vivió el miércoles una noche muy especial en la que la música unió generaciones enteras. El Rock and Roll Club ... Valladolid celebró la 5ª edición de su festival dentro de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en un emotivo y también divertido homenaje al Rey del Rock, Elvis Presley, en el 48º aniversario de su fallecimiento. Un público muy diverso, compuesto por familias enteras y numerosos veteranos del género llenaron el espacio desde las ocho de la tarde hasta pasada la una de la madrugada. «Queremos que el rock and roll tenga su lugar en las fiestas, igual que lo tienen el heavy, el reggae o el tecno», recordaba días antes Carlos Parrado, presidente del club organizador. Y lo consiguió. El ambiente fue el de una gran cita musical que ya se ha ganado un sitio fijo en la programación festiva de Valladolid.

La noche arrancó con los vallisoletanos The Magnificats, que ofrecieron un repertorio instrumental marcado por un sonido vintage, muy sesentero, con ecos de Los Relámpagos y The Shadows. Su propuesta, elegante y cuidada, conectó con un público que poco a poco se fue acercando al escenario, creando la atmósfera ideal para lo que vendría después.

El momento más esperado llegó con Scorcia y Big 54, la banda liderada por Miguel Ángel Scorcia, guitarrista de Los Rebeldes y músico con una larga trayectoria. Su directo fue un auténtico viaje al legado de Elvis. Sus temas más icónicos fueron magistralmente interpretados, lo que hizo vibrar al numeroso público allí congregado.

El broche lo pusieron los gaditanos Howlin Ramblers, una banda de cinco músicos con varios discos editados y experiencia en giras nacionales. Su directo fue tan enérgico como divertido. Una mezcla de rock and roll y blues con gran riqueza instrumental que mantuvo al público en movimiento hasta el final. La banda, que ya había pasado por Valladolid hace tres años, demostró por qué son considerados una de las formaciones más espectaculares de la escena nacional.

Y entre concierto y concierto, el ambiente no decayó gracias a los DJs. Maly y César, de Rebel Radio, desplegaron su selección de vinilos junto a Blanca y Gelo, de Club Elvis Valladolid, y los locales Tahures del Rock & Roll, socios del propio club. La sucesión de temas clásicos mantuvo viva la energía y convirtió la playa en una pista de baile continua.

Un festival consolidado

La cita confirmó el buen momento del Rock and Roll Club Valladolid, que desde su creación en 2012 ha trabajado por divulgar esta cultura musical con conciertos, exposiciones y talleres. El festival de la playa, gratuito y abierto a todo el mundo, volvió a ser un espacio intergeneracional en el que los veteranos del género compartieron pista con curiosos y jóvenes que se dejaron seducir por la magia del rock and roll. «El objetivo es que cada vez venga más público y que nuevas generaciones se unan a esta causa», comentaba Parrado antes del festival y tras lo vivido en Moreras el miércoles, parece que esa misión está en el buen camino.