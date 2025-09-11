El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información

Valladolid baila al ritmo de Elvis

El V Festival Rock Roll Club Valladolid convierte la playa de Moreras en un gran homenaje al Rey del Rock

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:35

La playa de las Moreras vivió el miércoles una noche muy especial en la que la música unió generaciones enteras. El Rock and Roll Club ... Valladolid celebró la 5ª edición de su festival dentro de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, en un emotivo y también divertido homenaje al Rey del Rock, Elvis Presley, en el 48º aniversario de su fallecimiento. Un público muy diverso, compuesto por familias enteras y numerosos veteranos del género llenaron el espacio desde las ocho de la tarde hasta pasada la una de la madrugada. «Queremos que el rock and roll tenga su lugar en las fiestas, igual que lo tienen el heavy, el reggae o el tecno», recordaba días antes Carlos Parrado, presidente del club organizador. Y lo consiguió. El ambiente fue el de una gran cita musical que ya se ha ganado un sitio fijo en la programación festiva de Valladolid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valladolid baila al ritmo de Elvis