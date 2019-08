Programa de fiestas de Valladolid 2019 por espacios. Actividades en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo EL NORTE Valladolid Jueves, 29 agosto 2019, 15:08

■ OFRENDA FLORAL A NTRA. SRA. DE SAN LORENZO

Domingo 1. Puedes acudir con tu ramo desde las 10:00 h al Atrio de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo

• 12:00 h. Desfile amenizado por la Asociación de Coros y Danzas Zagalejo y participación de Asociaciones y Colectivos.

• Recorrido: Pza. Portugalete, c/ Cascajares, c/ Regalado, c/ Teresa Gil, Pza. Fuente Dorada, c/ Ferrari, Pza. Mayor, c/ Calixto Fernández de la Torre, c/ Dulzainero Ángel Velasco, c/ San Lorenzo, c/ Pedro Niño hasta la Iglesia de San Lorenzo.

Baile tradicional por Coros y Danzas Zagalejo, con participación del público:

• 14:30 h. Iglesia de San Lorenzo

• 15:00 h. Explanada c/ San Benito

• 15:30 h. Pza. Fuente Dorada

■ PROCESIÓN DE NTRA. SRA. DE SAN LORENZO

Acompañan la Banda de Cornetas y Tambores «Pureza» de Valladolid y Banda Escuela Municipal de Música de Valladolid

Domingo 8

• 10:30 h

• 11:00 h

• Salida: Iglesia de San Lorenzo.

• Recorrido: c/ Pedro Niño, c/ San Lorenzo, plaza Santa Ana, c/ Pasión, plaza Mayor, c/ Ferrari, plaza Fuente Dorada, c/ Cánovas del Castillo, c/ Catedral, c/ Arribas. Llegada: S. I. Catedral de Valladolid.

■ MISA SOLEMNE EN HONOR A NTRA. SRA. DE SAN LORENZO

Domingo 8. 12:00 h. S. I. Catedral de Valladolid. Intervención del Coro Capilla Clásica

■ ALFOMBRA ARTÍSTICA EN HONOR A NTRA. SRA. DE SAN LORENZO

Se podrá contemplar la elaboración de la alfombra, a partir de las 02:00 h., del domingo 8 en plaza Mayor.

Posteriormente pasará la procesión de la Patrona de Valladolid.