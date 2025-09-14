El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Francisco González

Así es el monumento a Zorrilla

Una estatua para expresar el cariño de la ciudad a uno de sus hijos más queridos

Francisco González

Francisco González

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:44

Que la Valladolid de su tiempo sentía un cariño inmenso y un enorme reconocimiento a su poeta lo demuestra que apenas siete años después de su fallecimiento, José Zorrilla tenía su estatua en uno de los espacios más nobles de la ciudad. Así, el poeta, que fallecía en su casa en pleno barrio de Justicia, en Madrid en 1893 -edificio que también le recuerda hoy en su fachada-, en septiembre de 1900 ya presidía la plaza que hoy lleva su nombre.

125 años de la estatua de Zorrilla

Cronología

23 de enero de 1893

Fallece en Madrid

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de su muerte

1897

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

1899

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

Maqueta del proyecto de Carretero

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

1900

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

14 de septiembre de 1900

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

1929

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Cuartilla

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Atuendo

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

Flor de bronce

Capitel

Escudo

Insignia que representaba a la ciudad

en 1900, en bronce

Cono truncado

Inscripción en letras de bronce

“Al poeta Zorrilla”

Pirámide

truncada

La musa

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Mascarón

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

Placas

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Nacimiento y muerte del autor

Títulos de obras de Zorrilla

Promotor incial de la construcción del monumento

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

Pedestal

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

Sus medidas

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

6 m

José Zorrilla, bronce

Pedestal original, piedra caliza

3 m

3 m

Musa,

bronce

Añadido de 1929, granito

El rostro

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Cara de la escultura

Máscara mortuoria

de José Zorrilla

Así se hacía una máscara funeraria

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

Aceite

Preparación

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Molde

Molde en negativo

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Bronce fundido

Contorno del rostro

Molde

Yeso

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

El jurado del concurso

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Gaspar Núñez de Arce

Vicente Lampérez y Romea

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Emilio Ferrari

Francisco Zarandona

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Federico Jiménez Fernández

Elías García Martínez

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Profesor y crítico de arte.

Eugenio Oliva

Eduardo Barrón

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

José Alcoverro

Aureliano

de Beruete

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Antonio Fernández Grilo

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Otros monumentos

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Placa conmemorativa de su muerte, Madrid

Monumento en Lerma, Burgos

Estatua en Segovia

Cronología

23 de enero de 1893

Fallece en Madrid

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

1897

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

1899

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

Maqueta del proyecto de Carretero

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

1900

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

14 de septiembre de 1900

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

1929

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Atuendo

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

Cuartilla

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Flor de bronce

Capitel

Inscripción en letras de bronce

“Al poeta Zorrilla”

Escudo

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

Cono truncado

Pirámide

truncada

La musa

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Mascarón

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

Placas

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Promotor incial de la construcción del monumento

Nacimiento y muerte del autor

Títulos de obras de Zorrilla

Placa

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

Pedestal

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

Sus medidas

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

6 m

José Zorrilla, bronce

Pedestal original, piedra caliza

3 m

3 m

Musa,

bronce

Añadido de 1929, granito

El rostro

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Cara de la escultura

Máscara mortuoria

de José Zorrilla

Así se hacía una máscara funeraria

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

Aceite

Preparación

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Molde

Molde en negativo

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Contorno del rostro

Yeso

Molde

Bronce fundido

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

El jurado del concurso

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Gaspar Núñez de Arce

Vicente Lampérez y Romea

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Emilio Ferrari

Francisco Zarandona

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Federico Jiménez Fernández

Elías García Martínez

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Profesor y crítico de arte.

Eugenio Oliva

Eduardo Barrón

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

José Alcoverro

Aureliano

de Beruete

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Antonio Fernández Grilo

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Otros monumentos

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Placa conmemorativa de su muerte, Madrid

Monumento en Lerma, Burgos

Estatua en Segovia

Cronología

23 de enero de 1893

Fallece en Madrid

Maqueta del proyecto de Carretero

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

1899

1897

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

1900

14 de septiembre de 1900

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

1929

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

Atuendo

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Placas

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Cuartilla

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Nacimiento y muerte del autor

Promotor incial de la construcción del monumento

Flor de bronce

Capitel

Títulos de obras de Zorrilla

Inscripción en letras de bronce

“Al poeta Zorrilla”

Pedestal

Escudo

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

Cono truncado

La musa

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

Pirámide

truncada

Mascarón

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

Placa

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

El rostro

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Cara de la escultura

Máscara mortuoria

de José Zorrilla

Así se hacía una máscara funeraria

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

Contorno del rostro

Aceite

Yeso

Preparación

Molde

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Molde

Bronce fundido

Molde en negativo

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

El jurado del concurso

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Gaspar Núñez de Arce

Vicente Lampérez y Romea

Emilio Ferrari

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Elías García Martínez

Eugenio Oliva

Francisco Zarandona

Federico Jiménez Fernández

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Profesor y crítico de arte.

Eduardo Barrón

José Alcoverro

Aureliano

de Beruete

Antonio Fernández Grilo

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Sus medidas

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

6 m

José Zorrilla, bronce

Pedestal original, piedra caliza

3 m

3 m

Musa,

bronce

Añadido de 1929, granito

Otros monumentos

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Monumento en Lerma, Burgos

Estatua en Segovia

Placa conmemorativa de su muerte, Madrid

Atuendo

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

Cronología

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

23 de enero de 1893

Fallece en Madrid

Placas

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Cuartilla

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

Nacimiento y muerte del autor

1897

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

Promotor incial de la construcción del monumento

1899

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

Flor de bronce

Capitel

Títulos de obras de Zorrilla

Maqueta del proyecto de Carretero

Inscripción en letras de bronce

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

“Al poeta Zorrilla”

Pedestal

Escudo

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

Cono truncado

La musa

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

1900

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

Pirámide

truncada

Mascarón

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

14 de septiembre de 1900

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

1929

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

Placa

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

El rostro

Así se hacía una máscara funeraria

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

Contorno del rostro

Aceite

Yeso

Preparación

Molde

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Molde

Bronce fundido

Molde en negativo

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Cara de la escultura

Máscara mortuoria

de José Zorrilla

El jurado del concurso

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Gaspar Núñez de Arce

Vicente Lampérez y Romea

Emilio Ferrari

Francisco Zarandona

Federico Jiménez Fernández

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Profesor y crítico de arte.

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Eugenio Oliva

Eduardo Barrón

José Alcoverro

Aureliano

de Beruete

Antonio Fernández Grilo

Elías García Martínez

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Otros monumentos

Sus medidas

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Monumento en Lerma, Burgos

6 m

Estatua en Segovia

José Zorrilla, bronce

Pedestal original, piedra caliza

3 m

3 m

Musa,

bronce

Placa conmemorativa de su muerte, Madrid

Añadido de 1929, granito

Un año antes, en 1899, el Ateneo de Madrid y el Ayuntamiento de Valladolid convocaban un concurso para elegir al escultor que habría de erigir el monumento y que ganó el riosecano Aurelio Carretero, quien además dispuso de la máscara mortuoria del poeta para asegurar la fidelidad a los rasgos del autor del Tenorio

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Así es el monumento a Zorrilla

Así es el monumento a Zorrilla