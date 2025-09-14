Así es el monumento a Zorrilla

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

Promotor incial de la construcción del monumento

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Insignia que representaba a la ciudad

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de su muerte

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

Promotor incial de la construcción del monumento

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Promotor incial de la construcción del monumento

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

Atuendo

Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.

Cronología

El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.

23 de enero de 1893

Fallece en Madrid

Placas

En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento

Cuartilla

En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra

Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de la muerte del poeta

Nacimiento y muerte del autor

1897

El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla

Promotor incial de la construcción del monumento

1899

Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.

Flor de bronce

Capitel

Títulos de obras de Zorrilla

Maqueta del proyecto de Carretero

Inscripción en letras de bronce

El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados

“Al poeta Zorrilla”

Pedestal

Escudo

Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.

Insignia que representaba a la ciudad en 1900, en bronce

Cono truncado

La musa

Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta

Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.

El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.

La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.

1900

De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura

Cañón de Cartagena en la época de Carlos III

Pirámide truncada

Mascarón

Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca

14 de septiembre de 1900

El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua

1929

Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones

Placa

Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900

El rostro

Así se hacía una máscara funeraria

El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.

Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.

Contorno del rostro

Aceite

Yeso

Preparación

Molde

Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel

Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente

Molde

Bronce fundido

Molde en negativo

Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto

Cara de la escultura

Máscara mortuoria de José Zorrilla

El jurado del concurso

El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.

Gaspar Núñez de Arce

Vicente Lampérez y Romea

Emilio Ferrari

Francisco Zarandona

Federico Jiménez Fernández

Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.

Profesor y crítico de arte.

Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.

Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.

Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.

Eugenio Oliva

Eduardo Barrón

José Alcoverro

Aureliano de Beruete

Antonio Fernández Grilo

Elías García Martínez

Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.

Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.

Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.

Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.

Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.

Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.

Otros monumentos

Sus medidas

Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos

Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma

Monumento en Lerma, Burgos

6 m

Estatua en Segovia

José Zorrilla, bronce

Pedestal original, piedra caliza

3 m

3 m

Musa, bronce

Placa conmemorativa de su muerte, Madrid