Así es el monumento a Zorrilla
Una estatua para expresar el cariño de la ciudad a uno de sus hijos más queridos
Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:44
Que la Valladolid de su tiempo sentía un cariño inmenso y un enorme reconocimiento a su poeta lo demuestra que apenas siete años después de su fallecimiento, José Zorrilla tenía su estatua en uno de los espacios más nobles de la ciudad. Así, el poeta, que fallecía en su casa en pleno barrio de Justicia, en Madrid en 1893 -edificio que también le recuerda hoy en su fachada-, en septiembre de 1900 ya presidía la plaza que hoy lleva su nombre.
Cronología
23 de enero de 1893
Fallece en Madrid
Publicación de El Norte de Castilla con la noticia de su muerte
1897
El Ayuntamiento abre el expediente para construir un monumento a Zorrilla
1899
Valladolid y el Ateneo de Madrid convocan un concurso público con un presupuesto de 23.366 pesetas.
Maqueta del proyecto de Carretero
El proyecto de Aurelio Carretero es el elegido por delante de otros cinco presentados
Nació en Medina de Rioseco (1863-1917, Madrid). Hijo de Juan Rodríguez Carretero, un tallista y ebanista del que recibió sus primeras enseñanzas artísticas. Se formó en la Escuela de San Fernando y se especializó en monumentos y escultura funeraria.
1900
De enero a junio de este año se funden dos cañones de Cartagena cuyo bronce dará forma a la escultura
Cañón de Cartagena en la época de Carlos III
14 de septiembre de 1900
El primer día de las fiestas de Valladolid del año 1900 se inaugura la estatua
1929
Juan Agapito y Revilla añade un tercer cuerpo a la base con dos mascarones
El protagonista es la escultura del poeta, pero el conjunto tiene varios elementos que aluden a su profesión, su nacimiento y muerte, así como a los promotores del mismo.
Cuartilla
En la mano izquierda sostiene una cuartilla y con la otra mano parece acompañar a la palabra
Atuendo
Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.
Flor de bronce
Capitel
Escudo
Insignia que representaba a la ciudad
en 1900, en bronce
Cono truncado
Inscripción en letras de bronce
“Al poeta Zorrilla”
Pirámide
truncada
La musa
Esta figura del monumento es una alegoría de la poesía. Está representada con una lira en la mano derecha y alas de mariposa. Se lleva la mano izquierda a la oreja para oir declamar al poeta
Mascarón
Tiene dos, uno por delante y otro por detrás. Son dos cabezas de león de bronce ideadas como gárgolas a las que les debería de salir agua por la boca
Placas
En el pedestal hay varias placas que nos dan información sobre el monumento
Nacimiento y muerte del autor
Títulos de obras de Zorrilla
Promotor incial de la construcción del monumento
Placa donde figura la fecha de inauguración del monumento, 14 de septiembre de 1900
Pedestal
Construido en piedra caliza, la parte superior es un cono truncado rematado con un capitel circular decorado con 8 flores de bronce.
El segundo cuerpo es una pirámide octogonal interrumpida por un saliente sobre el que se sujeta la musa.
La parte inferior, con dos mascarones, es la parte añadida en 1929.
Sus medidas
Con unos 9 metros de alto, destaca en la plaza sobre el resto de elementos
6 m
José Zorrilla, bronce
Pedestal original, piedra caliza
3 m
3 m
Musa,
bronce
Añadido de 1929, granito
El rostro
El escultor pidió permiso al médico en Madrid para realizar una máscara mortuoria al cadáver del poeta para luego poder recrear su imagen en la escultura. Se puede ver la máscara en la Casa Zorrilla.
Cara de la escultura
Máscara mortuoria
de José Zorrilla
Así se hacía una máscara funeraria
Esta técnica permite sacar un molde del rostro del difunto con el que luego poder hacer reproducciones.
Aceite
Preparación
Primero se cubre la cara con grasa o aceite para evitar que el molde se pegara a la piel
Molde
Molde en negativo
Cuando el molde se ha endurecido se retira, obteniendo un negativo del rostro del difunto
Bronce fundido
Contorno del rostro
Molde
Yeso
Depués se aplican varias capas de yeso o cera permitiendo que se endurezcan antes de aplicar la siguiente
El jurado del concurso
El 3 de junio de 1899 se reunió en el Ateneo de Madrid el jurado encargado de elegir el proyecto ganador, que estaba formado por poetas, literatos y artistas.
Gaspar Núñez de Arce
Vicente Lampérez y Romea
Exalcalde y poeta vallisoletano, muy cercano a Zorrilla. Fue el presidente del jurado.
Arquitecto e historiador, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid; Ejerció como secretario del jurado.
Emilio Ferrari
Francisco Zarandona
Poeta y dramaturgo leonés, académico de la RAE y colaborador habitual en la vida literaria madrileña.
Como concejal del Ayuntamiento de Valladolid era el representante de corporación municipal. Formó parte de la redacción de El Norte de Castilla.
Federico Jiménez Fernández
Elías García Martínez
Pintor y profesor en la Escuela de San Carlos (Valencia). Conocido por su Ecce Homo de Borja.
Profesor y crítico de arte.
Eugenio Oliva
Eduardo Barrón
Pintor histórico y académico de San Fernando vinculado a la enseñanza de Bellas Artes en Valladolid.
Escultor académico, miembro de la Real Academia de San Fernando; fue jurado como experto escultor.
José Alcoverro
Aureliano
de Beruete
Escultor catalán, autor de importantes monumentos públicos en Madrid y Barcelona.
Pintor paisajista, crítico de arte, miembro del Ateneo y de la Real Academia de San Fernando.
Antonio Fernández Grilo
Poeta cordobés, académico de la RAE, cercano al círculo de Zorrilla.
Otros monumentos
Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma
Placa conmemorativa de su muerte, Madrid
Monumento en Lerma, Burgos
Estatua en Segovia
Otros monumentos
Existen otros tres monumentos que recuerdan a Zorrilla en España en Madrid, Segovia y Lerma
Placa conmemorativa de su muerte, Madrid
Monumento en Lerma, Burgos
Estatua en Segovia
Atuendo
Va vestido conforme a la época, con levita y abrigo.
Un año antes, en 1899, el Ateneo de Madrid y el Ayuntamiento de Valladolid convocaban un concurso para elegir al escultor que habría de erigir el monumento y que ganó el riosecano Aurelio Carretero, quien además dispuso de la máscara mortuoria del poeta para asegurar la fidelidad a los rasgos del autor del Tenorio
