Así se hizo la portada del suplemento especial por el 125 aniversario de la Estatua de Zorrilla El fotógrafo Alberto Mingueza captó varias instantáneas, a vista de pájaro, desde una plataforma elevadora colocada en la calle Santiago de Valladolid

El fotógrafo de El Norte de Castilla, Alberto Mingueza, en busca de la mejor fotografía para el suplemento especial del 125º aniversario de la Estatua de Zorrilla.

Beatriz A. Casares Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:55

El escritor romántico José Zorrilla pasea cada día desde hace 125 años entre los vallisoletanos, lo único es que para verlo hay que elevarse lo suficiente. Esta es la premisa de la imagen de portada del suplemento especial por el 125 aniversario de la Estatua de Zorrilla en la plaza de Valladolid, que también lleva su apellido.

Una idea a vuelapluma que, desde la coordinación del suplemento, trasladaron al fotógrafo de El Norte, Alberto Mingueza, premio Francisco de Cossío de Fotografía 2023. El objetivo era buscar diferentes perspectivas de la figura de bronce, realizada por Aurelio Rodríguez Carretero, para que la ciudad pudiera mirar a los ojos a uno de sus poetas y dramaturgos más conocidos.

El momento depende de la luz

Tras decidir la hora con mejor luz para sacar la instantánea, que finalmente fue por la mañana, el principal desafío era coger altura, concretamente más de seis metros, que mide la estatua sumando el pedestal. Para esta labor fue fundamental la ayuda de los operarios del Ayuntamiento, que acudieron con una grúa elevadora de alumbrado público. La plataforma se eleva hasta 13 metros y suele utilizarse para arreglar farolas.

Ampliar La grúa elevadora desde la que se hicieron las imágenes de la portada del suplemento. Rodrigo Ucero

«Si llamas al 010, al día siguiente nos dan el aviso y si podemos, entramos y lo solucionamos», explica Simón Aguado Diosdado, oficial de primera de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Valladolid, mientras le coloca el arnés a Mingueza para poder subir a la plataforma. Asimismo, reconoce que no suelen hacer este tipo de labores, pero que sí les han llamado para alguna cosa curiosa, como por ejemplo, retirar las bufandas que abandonan por la ciudad tras la celebración de alguna victoria del Real Valladolid.

Localización, perspectiva y composición

Una vez colocado todo el equipo de seguridad, uno de los operarios se queda abajo y otro sube junto al fotógrafo para manejar la plataforma desde lo alto. Tras buscar varios puntos de vista y probar diferentes alturas, Alberto no baja convencido del lugar. No es lo mismo estar en la plaza, a pie de calle, e imaginar lo que puede verse desde la grúa que lo que realmente capta la cámara. Definitivamente no. «Mucho metal», sentencia, refiriéndose al punto de estacionamiento de las bicis del servicio Biki y a alguna farola que se cuela en el encuadre.

Ampliar Portada del suplemento especial por el 125 aniversario de la Estatua de Zorrilla. Pedro Resina

Gracias a la buena disposición de los operarios, prueba otro ángulo, desde la calle Santiago, en el que colocar la grúa elevadora. Desde ese punto se ve la estatua de frente y, al elevarse lo suficiente, el escritor parece casi un transeúnte más que se mezcla con las personas que pasean esta mañana veraniega por la plaza Zorrilla. Una imagen que recuerda mucho a la del Conde Ansúrez en la Plaza Mayor, ya que fue elaborada por el mismo escultor, quien también realizó la del exalcalde Miguel Íscar, situada en los jardines del Campo Grande.

Zorrilla camina entre los vallisoletanos

Al acercar la vista a la estatua es fácil percibir lo que ya se intuye desde abajo, el monumento está bastante manchado de excrementos de aves. No obstante, la figura sigue manteniendo vivo al autor del 'Tenorio', resaltando su porte con una larga levita abotonada y un abrigo desabrochado, caminando con unas cuartillas en la mano.

Algunas de las fotos propuestas para la portada del suplemento de especial por el 125 aniversario de la Estatua de José Zorrilla. Alberto Mingueza Algunas de las fotos propuestas para la portada del suplemento de especial por el 125º aniversario de la Estatua de José Zorrilla. Alberto Mingueza Algunas de las fotos propuestas para la portada del suplemento de especial por el 125º aniversario de la Estatua de José Zorrilla. Alberto Mingueza 1 /

No es fácil encontrar una foto de portada. Se han planteado diferentes puntos de vista: el escritor entre los viandantes; con la peana, su musa y el escudo, e incluso algunas con el encuadre más abierto, en las que se puede ver la fuente cibernética y la Academia de Caballería de Valladolid. Finalmente, un primer plano del dramaturgo es la imagen elegida. Una foto sencilla pero sincera, con la que la ciudad de Valladolid puede celebrar este aniversario, mirando a los ojos a José Zorrilla.

El suplemento podrá conseguirse el domingo 14 de septiembre, junto con el periódico El Norte de Castilla, y también estará disponible en la web para suscriptores.