¿Qué dispositivo comprar?

Carlos Baladrón y Alejandro Santos han comprobado las posibilidades y el modo de funcionamiento de los dispositivos ¡wearables' -que tiene mala traducción, algo así como 'llevables' o 'vestibles'- y recomiendan sopesar bien cuál es el objetivo final antes de lanzarse a adquirir una pulsera deportiva, un reloj inteligente o un pulsómetro. «El dispositivo, en función del objetivo», sería la receta.

«Si lo que quieres es cambiar de estilo de vida, basta con un 'fitbit' que valore cuánto te mueves, cuántos pasos das, y en función de eso ajustar el presupuesto», recomiendan los investigadores. Esta fue, de hecho, una de las primeras marcas en lanzarse al mercado de los 'cuantificadores', que miden desde aspectos sencillos, como los pasos dados o los kilómetros recorridos, hasta llegar a hacer una estimación de las calorías gastadas.

El Fitbit más sencillo, para medir pasos, calorías y minutos de actividad.

Los propios fabricantes ofrecen comparadores entre sus productos que describen sus funcionalidades para orientar a lo que más se adapta al usuario. Incluso en función de gustos pueden ser tipo colgante, como el de la imagen anterior, o pulsera, un mercado en el que aparecen otros competidores. Pulseras más completas (Fitbit Alta HR, la extinta Jawbone Up, Garmin Vivo Smart, Misfit Shane 2) que permiten registrar las fases del sueño. «Si quieres mejorar la calidad del sueño tienes dispositivos que valoran cuánto has dormido, cuánto has estado en la cama, y debes irte a unos o a otros», añaden.

Jawbone Up, una de las pioneras en la medición del sueño.

Un dispositivo llamado Kardio Mobile marca el futuro. «Puede detectar arritmias o picos de frecuencia cardiaca elevada para derivarte al especialista».