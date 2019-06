La Diputación de Valladolid cierra el mandato con un pleno de trámite y despedidas

Ni cinco minutos duró el pleno extraordinario, el último de la legislatura, de la Diputación de Valladolid celebrado en la mañana de este martes. Era previsible, pues el único punto del día era aprobar las actas de la última sesión ordinaria. De manera prácticamente ininterrumpida, a buen ritmo y casi sin cesar, los portavoces de los cinco grupos políticos con representación en el hemiciclo espetaron en voz alta sus 'síes'. Si pestañeaban, se lo perdían. De hecho, el pleno finalizó siete minutos antes -a las 10:28 horas- de la hora a la que estaba prevista que comenzara. Entre aprobaciones, halagos y agradecimientos, el 'run run' del público asistente, la mayoría medios de comunicación y funcionarios de la administración que, desde la primera bancada, seguían muy atentos las intervenciones -últimas, en algunos casos- de los representantes políticos en la institución.

El último pleno se tradujo, además, en una emotiva jornada de reencuentro. El que fuera vicepresidente primero durante la legislatura, Víctor Alonso, regresaba a la Diputación tres meses después del grave accidente de tráfico que sufrió el pasado 25 de marzo en la carretera VA-140, en el término municipal de Villafuerte. Alonso, aún convaleciente y con muletas, volvió a ocupar el sillón en la mesa presidencial, aunque no a la derecha del presidente de la entidad, Jesús Julio Carnero, su sitio habitual, sino en uno de los extremos, a su izquierda, al lado del vicepresidente segundo, Guzmán Gómez, para una mayor comodidad y facilitar su entrada y salida del hemiciclo.

También sirvió de despedida para más de la mitad de los diputados provinciales. En concreto, 16 de los 27 representantes de la actual corporación no volverán a ocupar su escaño en el salón de plenos del Palacio de Pimentel. Siete del Partido Popular (Alberto Collantes, Alberto Magdaleno, Luis Minguela, Lucía Heras, Noelia García, Henar González y Natividad Casares), cinco del PSOE (Julio del Valle, Félix Velasco, Mariano Suárez, Javier González y Dolores Mayo), los dos de Toma la Palabra (Salvador Arpa y Esther Mínguez) y los portavoces de Ciudadanos y Sí Se Puede, Pilar Vicente y Héctor Gallego.

Las despedidas

«Quiero agradecer el trabajo realizado durante estos años para despedirme de la política institucional» héctor gallego, portavoz de sí se puede

«Quemamos demasiadas energías con nuestras diferencias internas» salvador arpa, portavoz de toma la palabra

«Me voy con pena, pero también con gran satisfacción; he aprendido muchísimo» pilar vicente, portavoz de ciudadanos

«La Diputación es un lugar bastante más agradable que el Ayuntamiento a la hora de hacer política» julio del valle, concejal en el ayuntamiento de serrada

«En 2011 se galonan las vivencias y una nueva presidencia con Jesús Julio Carnero», espetó en sus coplillas félix velasco, alcalde de villanubla

«Gracias por estos años, creo que he sido bastante conciliados y no he tenido problemas con nadie» mariano suárez, exalcalde de la cistérniga

Ya lo anticipó Carnero durante la última sesión ordinaria, la del mes de mayo: «Tendrán tiempo de despedirse, quienes quieran, en el pleno de cierre de actas». Algunos se quedaron con la copla. Otros, como los siete de la bancada popular, la socialista Dolores Mayo o la diputada de Toma la Palabra Esther Mínguez no pronunciaron palabra. Sin pena ni gloria. La gran ausencia fue el concejal socialista de Villalón de Campos Javier González Trapote que, por razones que no han trascendido, no acudió al pleno.

Sesión extraordinaria celebrada en la mañana de este martes en la Diputación de Valladolid. / A. Mingueza

Nuevamente, como si de un 'déjà vu' se tratase, Jesús Julio Carnero abrió la veda: «No sé si alguien quiere decir algo y despedirse... Ahora es el momento», insistió. Y una vez más, la última, el portavoz de Sí Se Puede esgrimió un breve adiós a la «política institucional». Los turnos se sucedieron, como siempre, de menor a mayor representación. Pilar Vicente, de Ciudadanos, se extendió algo más y, aunque deseó «suerte» a los próximos diputados, les dejó deberes pendientes: «retener a los jóvenes y dejar los egos y las peleas internas a un lado». «Me voy con pena, pero también con una gran satisfacción. He aprendido muchísimo», concluyó.

Repaso por la institución

El representante de Toma la Palabra, Salvador Arpa, anticipó en mayo que se llevaba las «alforjas llenas». Fue el primero en despedirse de la institución, pero este martes quiso repetir. Y lo hizo no solo para «agradecer» tanto a diputados como a empleados públicos la labor realizada durante los doce años que ha trabajado en la Diputación, sino también para secundar las palabras de Vicente. «Quemamos demasiadas energías en nuestras diferencias internas», aseveró.

Estaba siendo una sesión plana, pesada, hasta que el alcalde de Villanubla, el socialista Félix Velasco, se puso en pie, alzó la voz y conquistó a todos con sus «coplillas», un breve y meticuloso repaso a su paso por la Diputación de Valladolid. Con rimas como «Luis Minguela, qué héroe, tiene tela» o «Se jalonan las vivencias y una nueva presidencia con Jesús Julio Carnero» despertó las risas y un sonoro aplauso de todos los presentes.

El exalcalde de La Cistérniga, Mariano Suárez, y Julio del Valle fueron los últimos en hablar. El primero destacó su «labor conciliadora durante estos años», mientras el segundo aseguró que, tras su paso como concejal por el Ayuntamiento de la capital, la Diputación es un «lugar bastante más agradable a la hora de hacer política».

No repiten como diputados Partido Popular

-Alberto Collantes

-Alberto Magdaleno

-Luis Mariano Minguela

-Lucía Heras

-Noelia García

-Natividad Casares

-Henar González

PSOE

- Julio del Valle

-Félix Velasco

-Javier González Trapote

-Mariano Suárez

-Dolores Mayo

Toma la Palabra

-Salvador Arpa

-Esther Mínguez

Ciudadanos

-Pilar Vicente

Sí Se Puede

-Héctor Gallego. El grupo político, además, desaparece.