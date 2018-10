El cupón de la ONCE difunde la alta cocina en miniatura de pinchos y tapas de Valladolid

El tradicional cupón de la ONCE se une a la tradición culinaria vallisoletana. El cupón del domingo, 4 de noviembre, está dedicado al XIV Concurso Nacional de Pinchos y Tapas Ciudad de Valladolid y al II Campeonato Internacional de Tapas. Cinco millones y medio de cupones difundirán la alta cocina en miniatura que se dará cita en la capital de Castilla y León.

El cupón ha sido presentado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, en un acto que ha tenido lugar el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, y en el que han estado acompañados por otros miembros de la Corporación Municipal.

Ambos eventos se celebran los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre. El XIV Concurso Nacional de Pinchos y Tapas es el único de estas características que se celebra en España, y reunirá en su fase final a 45 cocineros de todas las comunidades autónomas.

Cada participante podrá presentar un pincho o tapa de cocina personal, cuyos ingredientes y elaboración describirá en un impreso. La tapa o pincho que se presente no deberá superar el costo de 1,20 euros al valorar la materia prima de los ingredientes que intervienen en su elaboración.

La tapa identifica la cocina española. El día 7 de noviembre se celebrará el II Campeonato Mundial de Tapas, en el que cada participante podrá presentar una sola tapa de cocina personal, cuyos ingredientes tratarán de ser característicos de la cocina española en un 60%, además de utilizar el Aceite de Oliva Virgen Extra de origen español, en el caso de utilizar algún aceite..

El cupón de fin de semana de la ONCE ofrece un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.