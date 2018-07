Compromiso contra el abandono de los animales en Valladolid 00:44 Veterinarios de la clínica Huellas Vet Pet atienden a un gato. / RAMÓN GÓMEZ El Ayuntamiento crea un servicio de recogida de 24 horas y una mesa de vigilancia, pero las asociaciones piden más DIEGO ARTIME VALLADOLID Sábado, 28 julio 2018, 11:36

Tres gatos recién nacidos se amontonan en una esquina de la jaula. Desamparados, de pelaje listado y maullido aún débil, observan el mundo a través del gris enrejado que los protege, que los aísla, que los acoge. Sus ojos –pequeños, despiertos, inseguros– recorren la sala. Están rodeados de medicamentos, de instrumentos de curiosa apariencia, de algún que otro bípedo sonriente. Antes, hace apenas unas horas, su mundo era de asfalto, o de hierba, o de adoquines y zapatos y hombres que pasaban a su lado sin mirar, sin ver, sin querer saber.

Nacieron en la calle, o quizá fueron abandonados en ella, y alguien los vio y decidió dar aviso al servicio municipal. De allí fueron trasladados a la clínica Huellas Vet Pet, donde los acogieron, revisaron su estado y les dieron de comer. Les espera un nuevo traslado, puede que el último, a un centro municipal de acogida de animales abandonados. Allí, si tienen suerte, serán adoptados y llevados a un nuevo hogar. Si no... bueno, todavía es demasiado pronto para hablar de eso.

Han sido recogidos por el personal municipal y trasladados de inmediato a esta clínica, que desde este mes se encargará de acoger y reconocer el estado de gatos y perros hallados en la vía pública. «Nos llaman, los atendemos, los estabilizamos y se los llevan», explica el personal de Huellas Pet Vet, formado por cinco veterinarios –dos de ellos cirujanos– y un auxiliar, además de un traumatólogo y un ecografista externos.

El servicio de recogida 24 horas de animales abandonados no es nuevo, pero se detuvo hace tres años. Ahora, el Ayuntamiento ha rescatado la iniciativa en colaboración con este centro privado para asegurar la permanencia de un servicio continuo. Aunque los casos de abandono de animales a los que se han enfrentado no son excesivos –apenas una docena en las primeras tres semanas del mes–, su actividad es imprescindible para asegurar el buen estado de los animales y proporcionarles los cuidados imprescindibles que su situación requiere.

Lugar de paso

En el centro, los perros y animales recogidos en distintos puntos de la ciudad atraviesan un primer examen para comprobar el estado en que se encuentran. Si es necesario, se les concierta una cita con uno de los especialistas con los que trabaja la clínica y, una vez estabilizados, son devueltos a manos de los organismos municipales, que los trasladan al Centro Canino Municipal. Allí permanecerán bajo el cuidado de los profesionales pertinentes hasta que se decida su futuro.

Y es que, si bien es cierto que Pet Vet está dotada con todos los instrumentos necesarios para asegurar la estabilización de los animales, esta clínica no puede hacerse cargo de ellos una vez superado el reconocimiento y tratamiento iniciales. Aunque no descartan una futura ampliación del centro, la clínica cuenta apenas con cuatro jaulas para la hospitalización de los pacientes, «Vamos a poner más por si fuese necesario», afirman, pero no deja de ser un lugar de paso y es la perrera municipal la que se deberá encargar de buscarles una nueva familia.

Los animales que terminan en este centro son acogidos bajo el programa 'Adopta', con el que las organizaciones municipales intentan dar salida a los perros y gatos abandonados en la capital. Sin embargo, aunque hay una página web del Ayuntamiento destinada a tal fin, las organizaciones animalistas aseguran que no está actualizada con suficiente regularidad y que la escasa información que aporta resulta insatisfactoria.

No es la única queja que estas asociaciones tienen contra la gestión del programa de adopciones y del Centro Canino Municipal. Desde la organización sin ánimo de lucro Libera! aseguran que se «falsean datos» con el objetivo de «mostrar los datos de éxito de adopciones». También afirman que «las cifras no son transparentes» y que, además de poner trabas a su actuación y a su contacto con los animales, hay una parte del recinto «a la que no les permiten acceder», por lo que desconocen el estado de los animales.

Estas asociaciones también alertan de un aumento en los abandonos durante la temporada estival, pero desde la clínica Huellas Vet Pet aseguran que no es correcto y que el número de animales que aparecen en la vía pública se mantiene estable, salvo un ligero incremento al finalizar la temporada de caza.

Mesa de Protección Animal

Con el objetivo de asegurar que el abandono y la acogida de animales domésticos no se convierta en un tema «residual», diversas asociaciones de Valladolid han promovido la creación de una Mesa de Protección Animal. La iniciativa, incluida en la última asamblea de la Agenda Local 21, fue aprobada el 28 de junio tras una reunión entre la Concejalía de Medio Ambiente y una delegación de voluntarios.

Las asociaciones animalistas esperan que la creación de este nuevo organismo permita avanzar hacia la sensibilización ciudadana acerca de un problema que, aseguran, es «de primera magnitud». Por ello, proponen un órgano compuesto por representantes de los grupos municipales, de asociaciones vecinales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, de los propios colectivos que luchan por los derechos de los animales.

Una de las primeras consecuencias del diálogo establecido entre concejalía y asociaciones ha sido el desbloqueo de las barreras impuestas por el Centro Canino Municipal a la realización de fotografías a los perros y gatos alojados en este espacio. El objetivo de esta toma de imágenes es facilitar su adopción aprovechando las posibilidades que ofrecen las redes sociales e internet para potenciar un mensaje. Libera! agradece a la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad que haya «desbloqueado personalmente la toma de fotografías», pues entienden que es una medida imprescindible ante las carencias del programa 'Adopta'.

Para combatir las acusaciones de opacidad, la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad comenzará a colgar en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento un informe mensual en el que se incluirá toda la información referente al Centro Canino Municipal. En este documento se incluirá información sobre las altas y bajas de animales, adopciones y demás datos que puedan disipar dudas.