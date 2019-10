El cierre sin previo aviso del Spa Santa Ana de Valladolid deja tirados a decenas de clientes Cartel de 'cerrado por vacaciones' en el Spa Santa Ana. / J. Sanz Los dueños colgaron en septiembre el cartel de 'cerrado por vacaciones' y no han vuelto a contestar a las llamadas de los usuarios con reservas J. SANZ Valladolid Domingo, 6 octubre 2019, 08:13

La verja bajada en la entrada del Spa Santa Ana, situado en la calle Londres de la urbanización Santa Ana, se bajó a principios de septiembre. Sus dueños colocaron un folio escrito a mano con la leyenda: 'Cerrado por vacaciones'. Y hasta hoy. El negocio, uno de los primeros spa urbanos de la ciudad, que abrió sus puertas hace quince años, cerró así definitivamente sus puertas sin previo aviso y dejando «tirados a decenas de clientes» que habían comprado bonos o reservado tratamientos en las semanas previas.

Muchos de los afectados han acudido ya a las asociaciones de consumidores después de «no conseguir contactar con los responsables del centro para que les devuelvan el dinero que ya habían abonado», según explican fuentes de la asociación de consumidores Facua.

La cafetería situada junto al pequeño centro de hidroterapia, enclavado en el centro social de la urbanización Santa Ana, al borde del Camino Viejo de Simancas, se ha convertido en las últimas semanas en un punto de peregrinaje de clientes que piden información a los trabajadores del negocio de hostelería (ajeno al spa). «Aquí no sabemos nada más allá de que cerró el 1 de septiembre y que no ha vuelto abrir», confirman en la cafetería. La mayoría de las víctimas del cierre del centro de hidroterapia, cuya plantilla era muy reducida, son usuarios que adquirieron sus bonos a través de distintas plataformas y que pagaron entre 30 y 40 euros por unos tratamientos que, dada la situación, todo apunta a que no van a poder disfrutar.

La página web oficial del Spa Santa Ana ha sido clausurada recientemente y en los dos teléfonos del centro, aunque aún dan señal, nadie contesta. Las cartas, y notificaciones, se acumulan ahora en la verja bajada del negocio del número 5 de la calle Londres, donde continúa expuesto el folio de 'Cerrado por vacaciones'.