El acuerdo entre el PSOE y TLP se retrasa por discrepancias en el contenido de cada área Manuel Saravia, Alberto Bustos y María Sánchez, concejales electos, en la asamblea. / H. Sastre Más de 1.700 censados en el partido de Manuel Saravia votarán este fin de semana si quieren o no entrar en el Gobierno municipal LORENA SANCHO Valladolid Jueves, 6 junio 2019, 21:19

«Media docena de puntos» del contenido de cada área impidieron hoy que Toma la Palabra y el Partido Socialista consensuaran el documento donde rubricarán un posible pacto de Gobierno que reedite el acuerdo con el que han dirigido el Ayuntamiento en los últimos cuatro años. Son prácticamente flecos, «porque el grueso está acordado», pero que suponen un escollo a salvar para cerrar el decreto de organización municipal que previsiblemente rubricarían la próxima semana. «Todos son importantes, pero hay sobre todo tres puntos de una importancia mayor», ha admitido el concejal de Urbanismo y teniente de alcalde en funciones, Manuel Saravia, quien, al igual que el PSOE, optan por no desvelar el contenido de cada área. Eso sí, serán los afiliados o censados en Valladolid Toma la Palabra quienes previamente, este fin de semana, tomarán una decisión sobre si quieren o no un acuerdo de Gobierno con el PSOE, y, en el caso de que no lo aprueben, qué deberá hacer la formación de Valladolid Toma la Palabra: apoyar la candidatura a la Alcaldía de Óscar Puente, presentar la de Manuel Saravia o abstenerse.

Están así llamados más de 1.700 censados, que tendrán la posibilidad de emitir su voto este sábado a través del formato 'online' y el domingo de forma presencial en la Plaza de la Universidad en un horario aún por especificar. ¿Será vinculante? «Si la asamblea decide por mayoría que no se entra, pues no se entra», ha admitido Manuel Saravia minutos antes de celebrar una asamblea con sus afiliados para exponer el posible pacto. Una posibilidad que en principio se antoja difícil tras la experiencia de los últimos cuatro años, pero que deberá cerrar entre hoy y mañana los flecos pendientes para alcanzar el acuerdo.